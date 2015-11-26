Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 116
*Новое видео KID ROCK 49
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 35
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 29
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

9 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы с Ultimate Guitar гитаристы CRADLE OF FILTH Richard Shaw и Marek "Ashok" Šmerda ответили на вопрос, могут ли они выбрать конкретную песню, которой они особенно гордятся:

Marek: «Мы очень гордимся всей пластинкой, которую только что выпустили. В ней много улучшений и новых элементов. Трудно выбрать что-то одно, но для меня особенным треком является "Discourse Between Man and His Soul", который я написал вместе с нашей новой клавишницей/вокалисткой Anabelle. Между нами то и дело проскакивали идеи, и это было просто волшебное время».

Richard: «Мы гордимся всеми песнями. Они как наши дети. Но больше всего я горжусь теми, которые вызывают приятные воспоминания о сочинении. "Suffer Our Dominion" была первой песней, которую я принёс в группу для этого альбома, и услышать её с дикторским текстом Дага Брэдли было воплощением мечты. Песня "Necromantic Fantasises" была написана в салоне микроавтобуса и за кулисами нескольких заведений, когда я был в туре с трибьют-группой; поэтому, когда мы снимали клип, он пробудил прекрасные воспоминания о создании композиции».

CRADLE OF FILTH Guitarists ASHOK And RICHARD SHAW Talk New Album -



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 241

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом