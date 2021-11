сегодня



Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме



В рамках недавней беседы с Ultimate Guitar гитаристы CRADLE OF FILTH Richard Shaw и Marek "Ashok" Šmerda ответили на вопрос, могут ли они выбрать конкретную песню, которой они особенно гордятся:



Marek: «Мы очень гордимся всей пластинкой, которую только что выпустили. В ней много улучшений и новых элементов. Трудно выбрать что-то одно, но для меня особенным треком является "Discourse Between Man and His Soul", который я написал вместе с нашей новой клавишницей/вокалисткой Anabelle. Между нами то и дело проскакивали идеи, и это было просто волшебное время».



Richard: «Мы гордимся всеми песнями. Они как наши дети. Но больше всего я горжусь теми, которые вызывают приятные воспоминания о сочинении. "Suffer Our Dominion" была первой песней, которую я принёс в группу для этого альбома, и услышать её с дикторским текстом Дага Брэдли было воплощением мечты. Песня "Necromantic Fantasises" была написана в салоне микроавтобуса и за кулисами нескольких заведений, когда я был в туре с трибьют-группой; поэтому, когда мы снимали клип, он пробудил прекрасные воспоминания о создании композиции».







