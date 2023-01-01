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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Cradle of Filth

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6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH

7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH
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CRADLE OF FILTH подвели итоги года



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«Каким прекрасным и бурным был 2022 год для CRADLE OF FILTH!

Я знаю, что большинство групп сказали бы так (и это не было без взлетов и падений), но это на самом деле так.

Начиная с нашего второго концерта в начале года, поддержки Danzig в США в рамках большого тура по Штатам и Канаде, множества крупных летних фестивалей и заканчивая нашим евротурне Dark Horses And Forces (кульминацией которого стал ежегодный Хэллоуинский шабаш в Лондоне), год не был богатым на живые выступления, но все концерты были особенными (отчасти благодаря воссоединению группы с Zoe и Donny, присоединившимися к нам в этом хаосе).

Всё это дало нам возможность личностного роста, несколько удивительных сторонних авантюр в области изготовления комиксов/игрушек/пива/статуэток/видеоигр и т.д. и т.п., а также возможность придумать множество новых музыкальных начинаний на 2023 год. Таким образом, этот девственно чистый год станет по-настоящему захватывающей перспективой, а на нашем темном горизонте будут в изобилии появляться новые проекты и коллаборации.

И вот, когда праздничный сезон все еще музыкально мерцает позади нас, а новый год яростно катится по дороге, настало время с уверенностью рассчитывать на чрезвычайно мерзкий год!.

Приветствия и поздравления необходимо быстро передать всем прекрасным людям в группе и вокруг нее; от друзей и семьи до менеджмента, команды, юристов, мерчендайзеров, артистов, звукозаписывающей компании, разработчиков веб-сайта, агентов и промоутеров; сотрудников и соучастников, всех и каждого! Огромное вам спасибо за все, что вы делаете для этой кучки развратных негодяев.

И в заключение... Всем нашим кипящим легионам фанатов по всему несчастному миру... мы будем навещать вас в 2023 году". Первые захватывающие новости появятся на второй неделе января. Следите за ночным небом!»

CRADLE OF FILTH -




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