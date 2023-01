сегодня



CRADLE OF FILTH подвели итоги года



«Каким прекрасным и бурным был 2022 год для CRADLE OF FILTH!



Я знаю, что большинство групп сказали бы так (и это не было без взлетов и падений), но это на самом деле так.



Начиная с нашего второго концерта в начале года, поддержки Danzig в США в рамках большого тура по Штатам и Канаде, множества крупных летних фестивалей и заканчивая нашим евротурне Dark Horses And Forces (кульминацией которого стал ежегодный Хэллоуинский шабаш в Лондоне), год не был богатым на живые выступления, но все концерты были особенными (отчасти благодаря воссоединению группы с Zoe и Donny, присоединившимися к нам в этом хаосе).



Всё это дало нам возможность личностного роста, несколько удивительных сторонних авантюр в области изготовления комиксов/игрушек/пива/статуэток/видеоигр и т.д. и т.п., а также возможность придумать множество новых музыкальных начинаний на 2023 год. Таким образом, этот девственно чистый год станет по-настоящему захватывающей перспективой, а на нашем темном горизонте будут в изобилии появляться новые проекты и коллаборации.



И вот, когда праздничный сезон все еще музыкально мерцает позади нас, а новый год яростно катится по дороге, настало время с уверенностью рассчитывать на чрезвычайно мерзкий год!.



Приветствия и поздравления необходимо быстро передать всем прекрасным людям в группе и вокруг нее; от друзей и семьи до менеджмента, команды, юристов, мерчендайзеров, артистов, звукозаписывающей компании, разработчиков веб-сайта, агентов и промоутеров; сотрудников и соучастников, всех и каждого! Огромное вам спасибо за все, что вы делаете для этой кучки развратных негодяев.



И в заключение... Всем нашим кипящим легионам фанатов по всему несчастному миру... мы будем навещать вас в 2023 году". Первые захватывающие новости появятся на второй неделе января. Следите за ночным небом!»







