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Cradle of Filth

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25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

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25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

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11 фев 2020 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей

25 янв 2020 : 		 CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года

11 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят пиво

9 окт 2019 : 		 Альбом клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для прослушивания

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

6 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH отменили концерты

16 сен 2019 : 		 Новое видео клавишницы CRADLE OF FILTH

31 авг 2019 : 		 Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет осенью

27 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

9 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH запишут альбом в 2020 году

7 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

5 авг 2019 : 		 CRADLE OF FILTH пришлось выступать на маленькой сцене Wacken Open Air 2019 в связи с временной эвакуацией из-за грозы

22 июл 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH

29 июн 2019 : 		 Видео с выступления CRADLE OF FILTH на Hellfest

14 май 2019 : 		 У фронтмена CRADLE OF FILTH украли сценическую куртку в Гондурасе

15 апр 2019 : 		 Dani Filth пояснил за майку
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CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!



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Вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth в рамках сообщения на Facebook сказал, что карантин позволил создать "лучший альбом за долгие годы если не вообще в карьере":

«Не было абсолютно никакого давления, чтобы сдать альбом. На самом деле, не было ничего лучше, чем потакать нашим творческим силам и поэтому огромная часть года была проведена в пустынных уголках сельской местности Саффолка за шлифовкой и совершенствованием наших новейших музыкальных наработок.

Это совершенно убойный альбом (если вы простите мне мою лесть) с огромным продакшеном, любезно оказанным студиями Scott'ом Atkins'ом и Grindstone и я хотел бы иметь возможность описать его вам, но в этом альбоме так много бурлящих пузырьков, что... Быстрые и медленные части (и еще более быстрее), новые восхитительные ароматы и те, что напоминают о ранних COF-альбомах, массивные припевы и меланхолические перепады, мелодичный NWOBM старой школы на фоне яростного, злобного блэк-металла, приправленный апокалиптическим грувом — мы как группа просто не можем дождаться, когда все услышат его..... И что еще важнее, испытать на себе нашего зачатого монстра вживую!»

CRADLE OF FILTH's New Album Will Contain 'Massive Choruses And Melancholic Drop-Downs'



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Reflection


25 дек 2020, 20:22		Он уже лет 10-15 такую пургу несет перед каждым новым релизом. Очевидно, что, как человек не имеющий отношения к музыкальной составляющей песен, Дэни не особенно понимает причины успехов старых альбомов. И вместо того, чтобы просто делать новую музыку, его группа пытается повторить старую.


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