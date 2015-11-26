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CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!



Вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth в рамках сообщения на Facebook сказал, что карантин позволил создать "лучший альбом за долгие годы если не вообще в карьере":



«Не было абсолютно никакого давления, чтобы сдать альбом. На самом деле, не было ничего лучше, чем потакать нашим творческим силам и поэтому огромная часть года была проведена в пустынных уголках сельской местности Саффолка за шлифовкой и совершенствованием наших новейших музыкальных наработок.



Это совершенно убойный альбом (если вы простите мне мою лесть) с огромным продакшеном, любезно оказанным студиями Scott'ом Atkins'ом и Grindstone и я хотел бы иметь возможность описать его вам, но в этом альбоме так много бурлящих пузырьков, что... Быстрые и медленные части (и еще более быстрее), новые восхитительные ароматы и те, что напоминают о ранних COF-альбомах, массивные припевы и меланхолические перепады, мелодичный NWOBM старой школы на фоне яростного, злобного блэк-металла, приправленный апокалиптическим грувом — мы как группа просто не можем дождаться, когда все услышат его..... И что еще важнее, испытать на себе нашего зачатого монстра вживую!»







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