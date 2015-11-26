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Cradle of Filth

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7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

9 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH
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Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»



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Dani Filth в рамках интервью для Metal Hammer обсудил разные этапы карьеры — небольшие выдержки доступны ниже.

Правда ли, что первая запись Cradle была уничтожена, когда лейбл вышел из бизнеса? Как она звучала?

«Я благодарен, что её удалили. Он звучал как ранние The Gathering или Therion, европейский дэт-металл с клавишными и хором. Это было довольно неплохо, но если бы это вышло, мы были бы привязаны к этому ужасному лейблу. В то время это был полный пипец, но в итоге это было единственной хорошей вещью, которая могла с нами случиться».

Насколько вы были связаны с более широкой блэк-металлической и экстремальной металлической сценами?

«Мы были в самой гуще событий. В самом начале мы впервые поехали за границу в Португалию и выступили хедлайнерами на фестивале с Hypocrisy и Moonspell; с тех пор всё пошло своим чередом. Я уже обменивался кассетами с Евронимусом (соучредителем Mayhem) и ребятами из Impaled Nazarene, Magus'ом из Necromantia — кучей людей, потому что тогда это было необходимо. Так мы перешли на блэк-металлическую сторону музыки».

Вы когда-нибудь ощущали себя посмешищем на экстремальной металлической сцене?

«В Британии, но не везде. Это всегда было так, особенно в британской журналистике — они хвалят группу и говорят: "Смотрите, что мы нашли!", но затем они же вас и осуждают. Они делают это со всеми — A, The Darkness... Это стандарт безопасности. Ты испытываешь ощущение предательства, особенно когда ты ничего для этого не сделал».

DANI FILTH On



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