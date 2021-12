сегодня



Лидер CRADLE OF FILTH : «Первый альбом удалил лейбл»



Dani Filth в рамках интервью для Metal Hammer обсудил разные этапы карьеры — небольшие выдержки доступны ниже.



Правда ли, что первая запись Cradle была уничтожена, когда лейбл вышел из бизнеса? Как она звучала?



«Я благодарен, что её удалили. Он звучал как ранние The Gathering или Therion, европейский дэт-металл с клавишными и хором. Это было довольно неплохо, но если бы это вышло, мы были бы привязаны к этому ужасному лейблу. В то время это был полный пипец, но в итоге это было единственной хорошей вещью, которая могла с нами случиться».



Насколько вы были связаны с более широкой блэк-металлической и экстремальной металлической сценами?



«Мы были в самой гуще событий. В самом начале мы впервые поехали за границу в Португалию и выступили хедлайнерами на фестивале с Hypocrisy и Moonspell; с тех пор всё пошло своим чередом. Я уже обменивался кассетами с Евронимусом (соучредителем Mayhem) и ребятами из Impaled Nazarene, Magus'ом из Necromantia — кучей людей, потому что тогда это было необходимо. Так мы перешли на блэк-металлическую сторону музыки».



Вы когда-нибудь ощущали себя посмешищем на экстремальной металлической сцене?



«В Британии, но не везде. Это всегда было так, особенно в британской журналистике — они хвалят группу и говорят: "Смотрите, что мы нашли!", но затем они же вас и осуждают. Они делают это со всеми — A, The Darkness... Это стандарт безопасности. Ты испытываешь ощущение предательства, особенно когда ты ничего для этого не сделал».







