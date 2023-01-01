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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
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Cradle of Filth

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19 сен 2023 : 		 CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV

13 июл 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»

19 июн 2023 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»

28 май 2023 : 		 CRADLE OF FILTH начали запись

28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной
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|||| 19 сен 2023

CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV



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CRADLE OF FILTH опубликовали видео, рассказывающее о выступлении на фестивале Milagre Metaleiro XIV 2023.

CRADLE OF FILTH Share Highlight Reel From Milagre Metaleiro XIV Open Air 2023 Headline Show




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