сегодня



Drum-cam от CRADLE OF FILTH



Барабанщик CRADLE OF FILTH Martin "Marthus" Skaroupka разместил видео исполнения композиции "Nocturnal Supremacy" с выступления, которое состоялось четвёртого июля в The Opera House.







