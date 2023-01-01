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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Cradle of Filth

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13 июл 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»

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4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

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7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

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|||| 13 июл 2023

Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»



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Dani Filth в рамках недавней беседы обсудил ту самую футболку “Jesus Is A Cunt”:

«Особенность этой футболки в том, что, когда мы ее делали, это было анархическое заявление, если не сказать больше. Это было что-то вроде: "Кого ты можешь ткнуть палкой побольнее, а эффект будет всеобъемлющим?"

Какой бы мерзкой она ни была, я должен признать, что сейчас мне было бы неловко ее носить»

DANI FILTH Looks Back At Infamous CRADLE OF FILTH T-Shirt вЂ“ вЂњI Would Be Uncomfortable Wearing It NowвЂќ




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