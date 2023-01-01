13 июл 2023



Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»



Dani Filth в рамках недавней беседы обсудил ту самую футболку “Jesus Is A Cunt”:



«Особенность этой футболки в том, что, когда мы ее делали, это было анархическое заявление, если не сказать больше. Это было что-то вроде: "Кого ты можешь ткнуть палкой побольнее, а эффект будет всеобъемлющим?"



Какой бы мерзкой она ни была, я должен признать, что сейчас мне было бы неловко ее носить»







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