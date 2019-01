сегодня



CRADLE OF FILTH целиком будут исполнять альбом 'Cruelty And The Beast'



Ветераны британского экстрим металла, CRADLE OF FILTH исполнят целиком материала альбома 'Cruelty And The Beast' в ходе выступлений весной и летом этого года:



Apr. 24 - D - Karlsruhe - Substage



Apr. 25 - F - Paris - La Machine du Moulin Rouge



Apr. 26 - CH - Pratteln - Z7



Apr. 27 - I - Parma - Campus Industry



Apr. 29 - PL - Warsaw - Progresja



Apr. 30 - SK - Bratislava - MMC



Jun. 28-29 - NL - Dokkum - Dokk’em Open Air *



Aug. 14-17 - D - Dinkelsbühl - Summer Breeze *



* CRADLE OF FILTH only















