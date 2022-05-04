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CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом



CRADLE OF FILTH сообщили об уходе из группы гитариста Richard'a Shaw и клавишницы Anabelle Iratni. Место Richard'a займет Donny Burbage, а Zoe Marie Federoff подменит Anabelle.



На вопрос лидеру группы, почему так произошло, Dani ответил:



«К сожалению, все так как есть — если кто-то считает, что его пребывание в группе закончилось, то кто я такой, чтобы спорить с этим? Мы должны уважать то, что у людей есть личные обязательства и/или когда выбор карьеры в такой группе, как CRADLE, кажется им непосильным. Тем не менее, мы продолжим свою деятельность так же активно, как и раньше: после тура с DANZIG в США и Канаде у нас запланирован целый ряд летних фестивальных дат, а также последующие концерты осенью. У нас также есть еще одно захватывающее объявление, но всему свое время! Что бы нас ни постигло, мы останемся FILTHY!»











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