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Cradle of Filth

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CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом



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CRADLE OF FILTH сообщили об уходе из группы гитариста Richard'a Shaw и клавишницы Anabelle Iratni. Место Richard'a займет Donny Burbage, а Zoe Marie Federoff подменит Anabelle.

На вопрос лидеру группы, почему так произошло, Dani ответил:

«К сожалению, все так как есть — если кто-то считает, что его пребывание в группе закончилось, то кто я такой, чтобы спорить с этим? Мы должны уважать то, что у людей есть личные обязательства и/или когда выбор карьеры в такой группе, как CRADLE, кажется им непосильным. Тем не менее, мы продолжим свою деятельность так же активно, как и раньше: после тура с DANZIG в США и Канаде у нас запланирован целый ряд летних фестивальных дат, а также последующие концерты осенью. У нас также есть еще одно захватывающее объявление, но всему свое время! Что бы нас ни постигло, мы останемся FILTHY!»






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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4 май 2022
г
грозакоммунистов
Что-то с клавишницами им совсем не везёт (либо наоборот).
4 май 2022
M
Mich
группа с пермаментно меняющимся составом
4 май 2022
S
SS-ULTRA
Сейчас глядишь и Айлендер вернётся)))
4 май 2022
C
Corpsegrinder04
Давно пора было эту клушу взашей гнать. А гитарист этот вообще никто и звать никак.
Аллендер и Райан, вот настоящие крутые гитаристы были, что и подтвердили собственно в Blood Divine в своё время. А эти ноунеймы все, так шваль расходная как перчатки. Из разряда кобылы случайной этой из MDB , которая все песни одним пальцем на пятиструнном басу играет. С такими и G.G. Allin -у западло было бы играть.
4 май 2022
N
Nihel
Corpsegrinder04, а blood divine это что?

просмотров: 457

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