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Cradle of Filth

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Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»



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Richard Shaw, пришедший в CRADLE OF FILTH в 2014 году и ушедший в марте, хотя официально было объявлено об уходе в мае, рассказал о причинах, которые привели к такому решению:

«Честно говоря, наступил момент, когда я просто не хотел больше этим заниматься. Вот так всё просто.

Гастроли и путешествия никогда не были для меня проблемой. Сочинение и запись — собственно музыкальная сторона дела — мне нравилась и нравится до сих пор. А вот все эти закулисные дела через какое-то время меня достали. Дошло до того, что ты узнаешь о вещах, которые тебе не нравятся, и которые происходили в течение долгого времени. Много драмы и нелепостей.

Теперь я отец. Моя жизнь и так довольно суматошная, не стоит добавлять в неё ненужную драму. Просто дошло до того момента, когда я подумал: "Это больше не прикольно". Большую часть времени мне было весело участвовать в шоу, но всё остальное меня уже достало. Пришло время уйти. Если это больше не приносит удовольствия, пора уходить».

На просьбу рассказать подробнее о «драме», которая привела к его уходу из CRADLE OF FILTH, Shaw ответил:

«Гастролировать, сочинять и записываться — это мечта, это действительно так. Но для меня это обошлось довольно дорого, и я не хотел платить такую цену. Я, клавишница и все члены команды, кроме одного, не хотели платить такую цену. Так что им пришлось нанять практически всю новую команду, а также нового клавишника и нового гитариста... Я не знаю. Какая-то часть меня считает, что если относиться к людям лучше, будет меньше хлопот. Просто относись к людям лучше и проявляй к ним уважение, которого они заслуживают, и люди останутся рядом.

С годами моя терпимость к глупостям, похоже, снизилась. Есть много вещей, которые я допускал в прошлом, но в конце концов я решил: "Я больше такого не допущу". Вот так всё просто.

Я знаю, что это звучит очень загадочно, но я по-прежнему хорошо общаюсь с группой; я люблю всех в группе. Это больше относится к людям за кулисами».

По словам Shaw, он получал недостаточно хорошую компенсацию, чтобы иметь дело со стрессом, связанным с игрой в CRADLE OF FILTH.

«Всё превратилось в такую ситуацию, когда с финансовой точки зрения не было смысла оставаться в группе. Я не знаю, что сказать, но когда ты разговариваешь с другими группами и другими сессионными музыкантами — потому что я был сессионным музыкантом, но я также и сочинял — и ты начинаешь обсуждать что-то с другими людьми, которые находятся в похожей обстановке, которые были сессионными музыкантами и при этом сочиняли для коллектива, то ты думаешь: "Подожди минутку. Похоже, здесь всё не так честно, как у них».

На вопрос о том, могут ли музыканты средних металлических групп действительно зарабатывать деньги, играя музыку, Shaw ответил следующее:

«Заработать можно, но нужно подходить к этому с умом. Я никогда не зарабатывал на CRADLE OF FILTH — никогда. Мне приходилось заниматься другими делами, чтобы дополнить этот заработок. Когда я был на гастролях, мне платили, и это было нормально. Опять же, если быть предельно честным, не совсем столько, сколько должно было быть, но было нормально. А теперь, когда у меня есть семья и дополнительные обязательства, получается, что я буду вдали от них 24 часа в сутки 7 месяцев подряд, а дома я могу зарабатывать те же деньги и видеть свою семью каждый день, ну и?

Я думаю, каждый музыкант, которого я когда-либо встречал, говорит то же самое. Типа, ты не зарабатываешь на жизнь так, как многие думают. Тебе нужны многочисленные источники дохода. Это я прекрасно понимаю, и я знал, что это часть работы. Но, как я уже сказал, вы разговариваете с другими музыкантами и с другими авторами, и вы начинаете думать: "Подождите минутку. Происходит что-то странное. У меня такое чувство, что некоторые люди говорят не всю правду". И дошло до того, что я решил: "Ладно, я должен всё взвесить, стоит ли мне оставаться в этом проекте или нет".

Я буду честен на сто процентов: была и другая сторона. Мы начали сочинять мой четвёртый альбом с группой, и я предложил для него семь или восемь песен. И я обнаружил, что немного перешёл на автопилот. Я подумал: "Я делаю это, потому что мне сказали, что я должен, а не потому, что я действительно чувствую необходимость сочинять музыку в этом стиле". Так что происходило много разного».




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