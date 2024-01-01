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Cradle of Filth

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|||| 17 мар 2024

Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»



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Dani Filth из CRADLE OF FILTH рассказал чешскому изданию Metalshop о результатах сотрудничества группы с британским автором-исполнителем Эдом Шираном:

«Дело в том, что Эд, безусловно, один из успешнейших артистов в мире. Но он очень скромный. Когда он пришёл в студию, там был только он — никакой охраны; только он со своей гитарой, в толстовке CRADLE OF FILTH. Потом мы отвели его в паб пообедать, потому что он был голоден. У нас был хороший день.

Песня готова уже около года и двух месяцев. Она была готова уже перед Рождеством 2022 года. Причина задержки в том, что у нас были планы на неё, а потом его менеджмент сказал: "Он выпускает альбом. Мы не можем сделать это сейчас. Он занят. Сейчас это невозможно". Так что у нас есть план: эта песня войдёт в нашу новую пластинку, которая будет выпущена в конце этого года».

Насчёт того, как будет звучать совместная работа CRADLE OF FILTH с Шираном, Dani сказал:

«Люди будут удивлены, потому что это действительно звучит как Эд Ширан, и в то же время как CRADLE OF FILTH. И в ней есть бластбиты. Это CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном. Но он играет на гитаре и поёт как Эд Ширан».




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