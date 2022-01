20 янв 2022



CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"



CRADLE OF FILTH сообщили о том, что в рамках будущего стрима "The Infernal Vernal Equinox" целиком исполнят материал альбома "Dusk... And Her Embrace". Детали доступны здесь.







