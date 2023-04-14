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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
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Cradle of Filth

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Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности



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Фронтмен CRADLE OF FILTH Dani Filth в недавней беседе с Metal Injection рассказал о предстоящем выпуске сингла с Эдом Шираном:

«Не считая моего вклада всё готово. Бас был последним. Эд сделал свой материал перед Рождеством, записал акустическую гитару и свой вокал. Это совместный сингл, но в благотворительных целях, потому что мы хотели использовать возможность поработать с одним из крупнейших артистов мира для хорошего дела. И мы также не хотели дать людям повод думать, что мы вскочили на подиум и пытаемся сделать это ради собственной финансовой выгоды. И я знаю, что мы хотели пожертвовать на очень хорошее дело, у него есть очень важное начинание, на которое он хочет пожертвовать. И я полагаю, что такое сотрудничество привлечёт больше внимания и не будет казаться чем-то необычным, если будет сделано ради благотворительности».

Он также рассказал в более общих чертах о сотрудничестве CRADLE OF FILTH с Шираном:

«Я считаю, что противоположности притягиваются. Мне нравится этот "странный брак". Мне нравится, когда люди думают: "Как, бл$$ь, это может сработать? Какого чёрта?" Ну и добавьте ещё тот факт, что Эд Ширан был фанатом группы, и что мы не встречались в прошлом, но начали общаться, и я переписывался с ним по электронной почте около двух лет. Так что мы стали своего рода друзьями по переписке, а потом возникла эта идея. Я думаю, он просто хочет расширить свои музыкальные горизонты, чтобы люди не думали: "О, ну это Эд Ширан. Я знаю, какой он, всё ясно".

Я полагаю, что это очень смелый шаг для него, потому что связать себя с такой группой, как CRADLE OF FILTH... Может получиться что угодно. Знаете, люди могут сказать: "Боже мой, что за хрень? Это группа, у которой была футболка с надписью "Jesus Is A Cunt"!" Но в то же время я искренне считаю, что это для него это очень крутой поступок!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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14 апр 2023
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olly71
его так долго и усердно пиарят из каждого утюга что чувствую что будет лютая херня.

просмотров: 266

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