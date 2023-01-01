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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 61
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 28
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
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Cradle of Filth

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29 окт 2023 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

24 окт 2023 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

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10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

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10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH
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Видео полного выступления CRADLE OF FILTH



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Видео полного выступления CRADLE OF FILTH, состоявшегося 21 октября в Palladium Times Square, New York, NY, доступно для просмотра ниже:

"Existential Terror"
"Gilded Cunt"
"She Is A Fire"
"The Principle Of Evil Made Flesh"
"Dusk And Her Embrace"
"Nymphetamine (Fix)"
"The Twisted Nails Of Faith"
"Born In A Burial Gown"
"Her Ghost In The Fog"
"From The Cradle To Enslave"

CRADLE OF FILTH Live In New York; Fan-Filmed Video Of Entire Show Streaming




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