Видео полного выступления CRADLE OF FILTH



Видео полного выступления CRADLE OF FILTH, состоявшегося 21 октября в Palladium Times Square, New York, NY, доступно для просмотра ниже:



"Existential Terror"

"Gilded Cunt"

"She Is A Fire"

"The Principle Of Evil Made Flesh"

"Dusk And Her Embrace"

"Nymphetamine (Fix)"

"The Twisted Nails Of Faith"

"Born In A Burial Gown"

"Her Ghost In The Fog"

"From The Cradle To Enslave"







