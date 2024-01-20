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|||| 19 янв 2024

CRADLE OF FILTH выпустят альбом к концу года



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Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Как ни странно, я уже начинаю заниматься вокалом. Мы начали работу еще в июле, но мы были слишком заняты. Мы участвовали во многих летних фестивалях, и у нас был ежегодный перерыв на каникулы для всех. Затем мы работали пару недель. Так что мы занимались всей музыкой. Потом я уехал на 12 недель на запись в Лос-Анджелес. CRADLE выступали в Южной Америке, а потом мы провели полноценный американский тур, совместный с DEVILDRIVER, вторую его часть. Потом я еще пару недель поработал в студии, записал несколько идей, подготовил все, чтобы спеть. А потом у продюсера родился ребенок. Так что мы не возвращались с ноября. И, понятное дело, мы проработаем всего пару недель, потому что потом отправимся в путь. Так что работа над альбомом займет немного больше времени, чем обычно, потому что мы много гастролируем. Но мы надеемся выпустить альбом к концу года. Это будет важный для нас альбом. Я очень волнуюсь [по этому поводу]. Сейчас он в стадии разработки, так что мы очень креативны. Я остаюсь дома. На прошлой неделе я только что вернулся из Франции, где встречал Новый год со своей девушкой. И теперь я один в своей крепости одиночества занимаюсь творчеством и готовлюсь к альбому и туру».

Отвечая на вопрос о музыкальном направлении нового материала CRADLE OF FILTH и о том, будут ли на грядущем альбоме какие-либо "сюрпризы", он ответил:

«Ну, один из сюрпризов, который уже и не совсем сюрприз — это песня, гостем которой стал Эд Ширан. Она войдет в альбом. И те люди, которые её уже слышали, она им понравилась. Но она такая, какой вы ее себе представляете — это CRADLE OF FILTH и это Эд Ширан. Она звучит как Эд Ширан, она звучит как CRADLE OF FILTH. В ней есть бласт-бит. Кажется, этот альбом удивит многих. Но это вовсе не означает, что альбом коммерческий. Это очень тяжелая пластинка. Мы просто улучшили свою игру как группа. Мы сделали еще один шаг в будущее по сравнению с нашим предыдущим альбомом. Мы рассматриваем все как эволюцию, все как эволюционный шаг, все как необходимое звено в цепи. И этот альбом станет для нас важной записью - нашей первой пластинкой для Napalm Records, если не считать, конечно, концертную запись. Но, да, мы очень ждем этого года. И нам некуда спешить. У нас еще много концертов. Но ожидайте первый сингл, вероятно, в сентябре, октябре».

На вопрос, слышал ли он о сотрудничестве Ширана с BRING ME THE HORIZON над новой версией песни первого "Bad Habits", он ответил:

«Я слышал, да. Они решили сделать это после того, как мы начали работать [с Эдом]. Потому что на самом деле мы сделали песню с Эдом больше года назад. А до этого идея возникла на фоне альбома "Bad Habits". Так что прошло около двух с половиной лет, и, вероятно, пройдет еще три с половиной года, прежде чем кто-нибудь услышит эту песню. Но что есть, то есть. Он один из главных артистов в мире, и нам приходится подчиняться его правилам, потому что... Он прекрасный парень — не поймите меня неправильно, — но его менеджмент, по понятным причинам, преследует свои интересы. И я думаю, что в этом году он возьмет полноценный отпуск. И, конечно, мы хотим, чтобы он снялся в клипе, так что если это произойдет, нам придется выпустить сингл с ним в следующем году. Но это не повлияет на остальную часть альбома».




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20 янв 2024
Gustaff
Молодцы, не перестают удивлять

просмотров: 451

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