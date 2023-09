сегодня



Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONED



Джон Кеннеди, бывший басист CRADLE OF FILTH и бывший вокалист HECATE ENTHRONED скончался в возрасте 46 лет.



Dani Filth: «С чувством огромной печали мы узнали о безвременной кончине нашего бывшего басиста Джона Кеннеди.



Он был замечательным басистом и исполнителем, который помогал группе Cradle в период, когда в ней происходили такие феерические события, хаос и озорство.



Я отчетливо помню чудесную неделю, проведенную недалеко от Врекшема в Уэльсе в доме мамы Джона в 1995 году.



Мы собирали свои собственные волшебные грибы на местном футбольном поле, а затем смотрели, как Emperor синхронизируется с только что вышедшим диснеевским "Аладдином" на VHS, после чего отправлялись устраивать блэк-металлические забавы. В те времена мы постоянно устраивали розыгрыши и подначивали друг друга. Его будет очень не хватать!»



Кеннеди заменил Robin "Graves" Eaglestone во время тура Principle Of Evil Made Flesh Tour и принял участие в первых сессиях записи Dusk And Her Embrace, а также принял участие в записи Dusk On Her Embrace - The Original Sin.



Кеннеди также был вокалистом и одним из основателей британских симфо-блэк-металлистов Hecate Enthroned и участвовал в записи их первых двух полноформатных альбомов.







