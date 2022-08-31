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Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном



Dani Filth ответил на вопрос, состоится ли ранее объявленное сотрудничество с Эдом Шираном:



«Хотите верьте, хотите нет, но мы до сих пор не закончили нашу песню с Эдом Шираном. Он уже кое-что сделал, но потом у него родился ребенок, и, очевидно, он очень поглощен этим, а также тем, что делает Эд, то есть выступает с грандиозными шоу по всему миру. Так что, вы знаете, он не всегда у нас на связи. Но он собирается закончить эту запись, он заверил меня. На самом деле, я говорил с ним совсем недавно... да, так что это обязательно случится!»







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