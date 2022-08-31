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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 15
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
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Cradle of Filth

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31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH

7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH
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Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном



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Dani Filth ответил на вопрос, состоится ли ранее объявленное сотрудничество с Эдом Шираном:

«Хотите верьте, хотите нет, но мы до сих пор не закончили нашу песню с Эдом Шираном. Он уже кое-что сделал, но потом у него родился ребенок, и, очевидно, он очень поглощен этим, а также тем, что делает Эд, то есть выступает с грандиозными шоу по всему миру. Так что, вы знаете, он не всегда у нас на связи. Но он собирается закончить эту запись, он заверил меня. На самом деле, я говорил с ним совсем недавно... да, так что это обязательно случится!»

DANI FILTH Issues Update On CRADLE OF FILTH's Collaboration With ED SHEERAN - "He's Not At Our Beck And Call... But He Is Going To Finish It"; Video




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