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CRADLE OF FILTH готовят комиксы



Incendium и Heavy Metal Entertainment объявили о запуске комиксов CRADLE OF FILTH "Maledictus Athenaeum", которые стартуют с серии из пяти номеров. Первое издание каждой серии лимитировано тиражом 2500 экземпляров и стоит 16,66 долларов. Заказ можно оформить уже сейчас, рассылка будет в мае. Кроме того, в серию запускается подборка фигурок, первая из которых будет доступна уже в начале лета, она будет стоить 29,95 долларов. Все детали доступны по вышеуказанному адресу.



















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