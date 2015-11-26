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Cradle of Filth

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25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

9 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»

4 мар 2020 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии

11 фев 2020 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей

25 янв 2020 : 		 CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года
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Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH



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Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Cthulhu Dawn
Nemesis
Blackest Magick in Practice
*Crawling King Chaos (Live premiere)
Nymphetamine (Fix)
Lilith Immaculate
Heartbreak and Seance
A Bruise Upon The Silent Moon
The Promise of Fever
Cruelty Brought Thee Orchids
Her Ghost in the Fog
From the Cradle to Enslave

CRADLE OF FILTH - Pro-Shot Bloodstock Open Air 2021 Video Of



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