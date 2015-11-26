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Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH



Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Cthulhu Dawn

Nemesis

Blackest Magick in Practice

*Crawling King Chaos (Live premiere)

Nymphetamine (Fix)

Lilith Immaculate

Heartbreak and Seance

A Bruise Upon The Silent Moon

The Promise of Fever

Cruelty Brought Thee Orchids

Her Ghost in the Fog

From the Cradle to Enslave Nymphetamine (Fix)Lilith ImmaculateHeartbreak and SeanceA Bruise Upon The Silent MoonThe Promise of FeverCruelty Brought Thee OrchidsHer Ghost in the FogFrom the Cradle to Enslave

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