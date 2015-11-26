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Cradle of Filth

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26 мар 2019 : 		 Концертное видео клавишницы CRADLE OF FILTH

30 янв 2019 : 		 CRADLE OF FILTH целиком будут исполнять альбом 'Cruelty And The Beast'

1 янв 2019 : 		 CRADLE OF FILTH собираются на запись

3 сен 2018 : 		 Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH на Wacken Open Air 2015

26 июн 2018 : 		 CRADLE OF FILTH думают о новом материале

5 фев 2018 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о решении SLAYER уйти на покой: «Не верю, может, всё ради продаж?»

13 дек 2017 : 		 Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет в следующем году

16 сен 2017 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

11 сен 2017 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Gene просто идиот»

1 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

30 авг 2017 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

18 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

4 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH

12 июл 2017 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 июн 2017 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет осенью

24 апр 2017 : 		 CRADLE OF FILTH сняли новый клип в Риге

19 апр 2017 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH считает, что новый альбом группы "божественен"

21 мар 2017 : 		 KANYE WEST надел футболку CRADLE OF FILTH

26 дек 2016 : 		 В новый альбом CRADLE OF FILTH войдёт кавер ANNIHILATOR

26 дек 2016 : 		 EP клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для скачивания

19 дек 2016 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Если бы я и сожалел о чём-либо, так это о том, что было связано с водкой и Ред Буллом»

14 дек 2016 : 		 DANI FILTH о новом альбоме CRADLE OF FILTH

22 ноя 2016 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Я ненавижу PINK FLOYD»

13 окт 2016 : 		 CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре
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Концертное видео клавишницы CRADLE OF FILTH



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Lindsay Schoolcraft (Cradle Of Filth, Antiqva) опубликовала на YouTube-канале концертное видео, которое было снято в рамках сольного тура по Австралии.

CRADLE OF FILTH Backing Vocalist / Keyboardist LINDSAY SCHOOLCRAFT Posts Live Video From Australia Solo Tour








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