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Cradle of Filth

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14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

9 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»

4 мар 2020 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии

11 фев 2020 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей

25 янв 2020 : 		 CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года

11 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят пиво

9 окт 2019 : 		 Альбом клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для прослушивания

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH

6 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH отменили концерты

16 сен 2019 : 		 Новое видео клавишницы CRADLE OF FILTH

31 авг 2019 : 		 Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет осенью

27 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH
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|||| сегодня

Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN



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Басист CRADLE OF FILTH Daniel Firth опубликовал обучающее видео на композицию IRON MAIDEN "Infinite Dreams". 

CRADLE OF FILTH Bassist DANIEL FIRTH Films Playthrough Video For IRON MAIDEN's



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