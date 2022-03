сегодня



Новое видео CRADLE OF FILTH



"How Many Tears To Nurture A Rose?", новое видео CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Existence Is Futile", выход которого состоялся двадцать второго октября на Nuclear Blast Records:



01. The Fate Of The World On Our Shoulders

02. Existential Terror

03. Necromantic Fantasies

04. Crawling King Chaos

05. Here Comes A Candle… (Infernal Lullaby)

06. Black Smoke Curling From The Lips Of War

07. Discourse Between A Man And His Soul

08. The Dying Of The Embers

09. Ashen Mortality

10. How Many Tears To Nurture A Rose?

11. Suffer Our Dominion

12. Us, Dark, Invincible

13. Sisters Of The Mist (Bonus track)

14. Unleash The Hellion (Bonus track)







+4 -0



( 2 ) просмотров: 835