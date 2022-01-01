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Cradle of Filth

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Новое видео CRADLE OF FILTH



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"How Many Tears To Nurture A Rose?", новое видео CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Existence Is Futile", выход которого состоялся двадцать второго октября на Nuclear Blast Records:

01. The Fate Of The World On Our Shoulders
02. Existential Terror
03. Necromantic Fantasies
04. Crawling King Chaos
05. Here Comes A Candle… (Infernal Lullaby)
06. Black Smoke Curling From The Lips Of War
07. Discourse Between A Man And His Soul
08. The Dying Of The Embers
09. Ashen Mortality
10. How Many Tears To Nurture A Rose?
11. Suffer Our Dominion
12. Us, Dark, Invincible
13. Sisters Of The Mist (Bonus track)
14. Unleash The Hellion (Bonus track)




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КомментарииСкрыть/показать 2 )
21 мар 2022, 16:35
Наш ответ металликовской Until It Sleeps, в плане визуального ряда..
21 мар 2022, 18:45
Босховщина.


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