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*Умер Дэн Маккаферти 48
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Cradle of Filth

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7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

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1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

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16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

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30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH
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Видео полного выступления CRADLE OF FILTH



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Видео полного выступления CRADLE OF FILTH, которое состоялось 29 октября в Лондоне, доступно ниже.

Сет-лист:

"Existential Terror"
"Nocturnal Supremacy"
"Summer Dying Fast"
"I Am the Thorn"
"Crawling King Chaos
"Nymphetamine"
"A Gothic Romance (Red Roses for the Devil's Whore)"
"Scorched Earth Erotica"
"Us, Dark, Invincible"

Бис:
"Venus In Fear"
"Desire in Violent Overture"
"Necromantic Fantasies"
"Gilded Cunt"
"Her Ghost in the Fog"

CRADLE OF FILTH - Fan-Filmed Video Of Entire London Halloween Show Streaming




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