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Cradle of Filth

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16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

9 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

25 дек 2020 : 		 CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!

9 ноя 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA

25 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH отложили стрим

23 окт 2020 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

6 окт 2020 : 		 CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом

25 авг 2020 : 		 Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны

20 июл 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — из студии

19 май 2020 : 		 Обучающее видео от CRADLE OF FILTH

25 апр 2020 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»

4 мар 2020 : 		 CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии

11 фев 2020 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей

25 янв 2020 : 		 CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года

11 окт 2019 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят пиво

9 окт 2019 : 		 Альбом клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для прослушивания

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
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|||| 16 авг 2021

Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»



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Dani Filth в недавнем интервью подтвердил слухи о том, что Эд Ширан вышел с ним на связь:

«Я переписывался с ним по электронной почте... Он действительно связался со мной. Меня пригласили к нему домой. Он сказал, что может приехать ко мне, но я указал ему, что у меня нет своего бара или деревушки, и будет лучше, если я поеду к нему.

Он сказал, что готов на все. Совершенно буквально. Он сказал, что он мой большой поклонник. Он кажется искренне очень хорошим парнем».

Filth сказал, что перспектива сотрудничества с таким человеком, как Ширан, не так уж невероятна, как можно подумать.

«Мы всегда были такими. Если кто-то говорит нам не делать что-то, мы это сделаем. Это все время было нашей прерогативой. В Америке я сделал рэп-песню с группой под названием TWIZTID. Она получилась больше похожа на RAMMSTEIN и BEASTIE BOYS, чем на полноценный рэп. Так что, в этом отношении, я думаю, что сотрудничество с Эдом Шираном было бы очень забавным. Думаю, было бы здорово, если бы мы сделали это ради благотворительности, потому что это, по крайней мере, придаст этому сотрудничеству некоторую убедительность. Потому что, очевидно, для его публики это будет, типа, "О Боже, что это за такой чудной странный парень?", а для моей публики это будет, типа, "О Боже, это все как-то стремно, не так ли?" Но я думаю, что в наше время такие вещи работают».

CRADLE OF FILTH










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


17 авг 2021, 00:18		Нас уже ничего не удивит)


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