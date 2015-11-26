16 авг 2021



Лидер CRADLE OF FILTH : «Эд Ширан и правда хотел со мной»



Dani Filth в недавнем интервью подтвердил слухи о том, что Эд Ширан вышел с ним на связь:



«Я переписывался с ним по электронной почте... Он действительно связался со мной. Меня пригласили к нему домой. Он сказал, что может приехать ко мне, но я указал ему, что у меня нет своего бара или деревушки, и будет лучше, если я поеду к нему.



Он сказал, что готов на все. Совершенно буквально. Он сказал, что он мой большой поклонник. Он кажется искренне очень хорошим парнем».



Filth сказал, что перспектива сотрудничества с таким человеком, как Ширан, не так уж невероятна, как можно подумать.



«Мы всегда были такими. Если кто-то говорит нам не делать что-то, мы это сделаем. Это все время было нашей прерогативой. В Америке я сделал рэп-песню с группой под названием TWIZTID. Она получилась больше похожа на RAMMSTEIN и BEASTIE BOYS, чем на полноценный рэп. Так что, в этом отношении, я думаю, что сотрудничество с Эдом Шираном было бы очень забавным. Думаю, было бы здорово, если бы мы сделали это ради благотворительности, потому что это, по крайней мере, придаст этому сотрудничеству некоторую убедительность. Потому что, очевидно, для его публики это будет, типа, "О Боже, что это за такой чудной странный парень?", а для моей публики это будет, типа, "О Боже, это все как-то стремно, не так ли?" Но я думаю, что в наше время такие вещи работают».





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