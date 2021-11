1 ноя 2021



Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH



Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Cthulhu Dawn

Nemesis

Blackest Magick in Practice

*Crawling King Chaos (Live premiere)

* Nymphetamine (Fix)

Lilith Immaculate

Heartbreak and Seance

A Bruise Upon The Silent Moon

The Promise of Fever

Cruelty Brought Thee Orchids

Her Ghost in the Fog

From the Cradle to Enslave







