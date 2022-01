сегодня



Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом



Dani "Filth" Davey в рамках недавнего интервью рассказал о том, как пандемия повлияла на создание нового альбома:



«Альбом был написан до пандемии. Барабаны, к счастью, были записаны до блокировки, что, безусловно, было великолепно, потому что наш барабанщик из Чехии, поэтому он не смог бы приехать на запись. И на самом деле [гитарист] Ashok [Marek Šmerda], который тоже из Чехии, приехал в студию только через пять месяцев после Martin'a. Но благодаря тому, что барабаны были сведены, и тому факту, что мы очень подробно записали демо, я мог продолжать записывать вокал независимо от того, были ли сведены гитары или нет. Так что в этом отношении это сказалось на нас, потому что нам пришлось делать всё в странном порядке: барабаны, вокал [смеётся], а бас и всё остальное уже позже, после того, как наступили послабления и люди смогли путешествовать.



[Пандемия] не повлияла на лирику, не повлияла на идеологию альбома, потому что она уже была готова. Но — может быть, я ошибаюсь, говоря это, — я на самом деле наслаждался пандемией, потому что она дала нам много времени... Ну, не очень много, но больше, чем обычно. Мы с продюсером буквально работали по полдня. Обычно в студии вы работаете по 14–16 часов в день. Мы работали примерно по шесть часов в день. Не было никакой спешки. Всё было очень расслабленно, и это давало нам возможность быть очень критичными. Была одна песня, "The Dying Of The Embers", которая буквально не должна была войти в альбом... У нас была другая песня, которую мы оставим на потом — может быть, для другого альбома, может быть, вообще не для следующего, — которая должна была занять её место, но мы поработали над ней, поменяли всё местами, переписали припев, и она превратилась из песни, которая мне очень не нравилась, в одну из лучших тем на альбоме. Вот такие возможности и дала пандемия».













