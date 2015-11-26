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Cradle of Filth

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7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

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1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»

30 июл 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

20 июл 2021 : 		 Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH

21 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

14 июн 2021 : 		 Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN

14 май 2021 : 		 CRADLE OF FILTH представили клавишницу

12 фев 2021 : 		 CRADLE OF FILTH готовят комиксы

7 фев 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме

3 фев 2021 : 		 Название нового альбома CRADLE OF FILTH

15 янв 2021 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

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Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом



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Dani "Filth" Davey в рамках недавнего интервью рассказал о том, как пандемия повлияла на создание нового альбома:

«Альбом был написан до пандемии. Барабаны, к счастью, были записаны до блокировки, что, безусловно, было великолепно, потому что наш барабанщик из Чехии, поэтому он не смог бы приехать на запись. И на самом деле [гитарист] Ashok [Marek Šmerda], который тоже из Чехии, приехал в студию только через пять месяцев после Martin'a. Но благодаря тому, что барабаны были сведены, и тому факту, что мы очень подробно записали демо, я мог продолжать записывать вокал независимо от того, были ли сведены гитары или нет. Так что в этом отношении это сказалось на нас, потому что нам пришлось делать всё в странном порядке: барабаны, вокал [смеётся], а бас и всё остальное уже позже, после того, как наступили послабления и люди смогли путешествовать.

[Пандемия] не повлияла на лирику, не повлияла на идеологию альбома, потому что она уже была готова. Но — может быть, я ошибаюсь, говоря это, — я на самом деле наслаждался пандемией, потому что она дала нам много времени... Ну, не очень много, но больше, чем обычно. Мы с продюсером буквально работали по полдня. Обычно в студии вы работаете по 14–16 часов в день. Мы работали примерно по шесть часов в день. Не было никакой спешки. Всё было очень расслабленно, и это давало нам возможность быть очень критичными. Была одна песня, "The Dying Of The Embers", которая буквально не должна была войти в альбом... У нас была другая песня, которую мы оставим на потом — может быть, для другого альбома, может быть, вообще не для следующего, — которая должна была занять её место, но мы поработали над ней, поменяли всё местами, переписали припев, и она превратилась из песни, которая мне очень не нравилась, в одну из лучших тем на альбоме. Вот такие возможности и дала пандемия».

CRADLE OF FILTH





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