Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 20
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 14
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
*Новое видео METALLICA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 20
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH

7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью



zoom
Dani Filth в рамках недавнего интервью для Soundsphere ответил, с какими сложностями он и его группа сталкивается в постпандемийную эпоху:

«В настоящее время мы находимся в странном положении из-за российского сценария. Это сказалось на стоимости топлива и аренде автобусов. Люди не могут позволить себе многого, поэтому туры становятся очень сложными.

Я разговаривал со многими американскими группами, в том числе и с крупными, которые не собираются в Европу в ближайшее время. Многие английские и европейские группы не ездят в Америку. Сейчас даже идут разговоры о том, что концертные залы стали больше взимать налогов с мерча, что концертные залы берут большую долю с мерча группы, который является их кровью, поскольку в наши дни всё перешло на цифровые технологии, а физический продукт сократился. А в Америке сейчас говорят о повышении стоимости гастролей, цен на визу. Я к тому, что для них приехать сюда стоит около 30 фунтов, а для нас — тысячи.

Так что сейчас всё печально и мрачно. Конечно, как и всё циклическое, мы наблюдаем некоторое возрождение, некоторое укрепление всего металлического сообщества».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 апр 2023
o
olly71
О да *российский сценарий* он такой безжалостный . В будущем десятки историков и психиатров защитят диссертации разбирая как же это могло произойти и как это допустили.
Like!3
18 апр 2023
rassol
"российского сценария"
Хотелось бы подробностей. Сестра! Имя!

просмотров: 550

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом