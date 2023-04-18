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Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью



Dani Filth в рамках недавнего интервью для Soundsphere ответил, с какими сложностями он и его группа сталкивается в постпандемийную эпоху:



«В настоящее время мы находимся в странном положении из-за российского сценария. Это сказалось на стоимости топлива и аренде автобусов. Люди не могут позволить себе многого, поэтому туры становятся очень сложными.



Я разговаривал со многими американскими группами, в том числе и с крупными, которые не собираются в Европу в ближайшее время. Многие английские и европейские группы не ездят в Америку. Сейчас даже идут разговоры о том, что концертные залы стали больше взимать налогов с мерча, что концертные залы берут большую долю с мерча группы, который является их кровью, поскольку в наши дни всё перешло на цифровые технологии, а физический продукт сократился. А в Америке сейчас говорят о повышении стоимости гастролей, цен на визу. Я к тому, что для них приехать сюда стоит около 30 фунтов, а для нас — тысячи.



Так что сейчас всё печально и мрачно. Конечно, как и всё циклическое, мы наблюдаем некоторое возрождение, некоторое укрепление всего металлического сообщества».







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