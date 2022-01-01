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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Cradle of Filth

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7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH

7 дек 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»

25 ноя 2021 : 		 Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH

1 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

25 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

24 сен 2021 : 		 Эль от CRADLE OF FILTH

16 сен 2021 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

16 авг 2021 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»
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Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022



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Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022 году, которое состоялось в рамках Heaven Metal Fest 2022, доступно ниже.

Сет-лист:

"Existential Terror"
"Nocturnal Supremacy"
"I Am the Thorn"
"Crawling King Chaos"
"Nymphetamine (Fix)"
"A Gothic Romance (Red Roses for the Devil's Whore)"
"Scorched Earth Erotica"
"Necromantic Fantasies"
"Her Ghost in the Fog"

CRADLE OF FILTH Perform Last Show Of 2022 At Hell & Heaven Metal Fest In Mexico; Fan-Filmed Video Streaming




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