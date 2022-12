сегодня



Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022



Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022 году, которое состоялось в рамках Heaven Metal Fest 2022, доступно ниже.



Сет-лист:



"Existential Terror"

"Nocturnal Supremacy"

"I Am the Thorn"

"Crawling King Chaos"

"Nymphetamine (Fix)"

"A Gothic Romance (Red Roses for the Devil's Whore)"

"Scorched Earth Erotica"

"Necromantic Fantasies"

"Her Ghost in the Fog"







