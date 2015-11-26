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Cradle of Filth
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http://www.cradleoffilth.com
Myspace:
http://www.myspace.com/cradleoffilth
Facebook:
https://www.facebook.com/cradleoffilth
1 янв 2019
:
CRADLE OF FILTH собираются на запись
3 сен 2018
:
Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH на Wacken Open Air 2015
26 июн 2018
:
CRADLE OF FILTH думают о новом материале
5 фев 2018
:
Лидер CRADLE OF FILTH о решении SLAYER уйти на покой: «Не верю, может, всё ради продаж?»
13 дек 2017
:
Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет в следующем году
16 сен 2017
:
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
11 сен 2017
:
Лидер CRADLE OF FILTH: «Gene просто идиот»
1 сен 2017
:
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
30 авг 2017
:
Обучающее видео от CRADLE OF FILTH
24 авг 2017
:
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
18 авг 2017
:
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
8 авг 2017
:
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
4 авг 2017
:
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
12 июл 2017
:
Новое видео CRADLE OF FILTH
16 июн 2017
:
Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет осенью
24 апр 2017
:
CRADLE OF FILTH сняли новый клип в Риге
19 апр 2017
:
Клавишница CRADLE OF FILTH считает, что новый альбом группы "божественен"
21 мар 2017
:
KANYE WEST надел футболку CRADLE OF FILTH
26 дек 2016
:
В новый альбом CRADLE OF FILTH войдёт кавер ANNIHILATOR
26 дек 2016
:
EP клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для скачивания
19 дек 2016
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Если бы я и сожалел о чём-либо, так это о том, что было связано с водкой и Ред Буллом»
14 дек 2016
:
DANI FILTH о новом альбоме CRADLE OF FILTH
22 ноя 2016
:
Лидер CRADLE OF FILTH: «Я ненавижу PINK FLOYD»
13 окт 2016
:
CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре
11 окт 2016
:
Винил CRADLE OF FILTH выйдет осенью
28 авг 2016
:
Тройник от CRADLE OF FILTH
8 авг 2016
:
CRADLE OF FILTH работают над новым материалом
9 июл 2016
:
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
25 июн 2016
:
Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH
17 июн 2016
:
Трейлеры нового релиза CRADLE OF FILTH
20 май 2016
:
Клавишница CRADLE OF FILTH извинилась перед российскими поклонниками
19 май 2016
:
CRADLE OF FILTH переиздадут “Cruelty And The Beast”
10 май 2016
:
Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH
29 апр 2016
:
Кавер-версия VAST от клавишницы CRADLE OF FILTH
21 апр 2016
:
CRADLE OF FILTH не знают отмечать ли им юбилей "Dusk... And Her Embrace"
17 апр 2016
:
CRADLE OF FILTH выпустят раннюю версию альбома "Dusk.. And Her Embrace"
5 апр 2016
:
Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет "Born In A Burial Gown"
31 мар 2016
:
CRADLE OF FILTH начнут сочинение в июне
2 мар 2016
:
CRADLE OF FILTH готовятся к выступлениям в России
16 фев 2016
:
Видео с выступления CRADLE OF FILTH
12 фев 2016
:
Видео полного выступления CRADLE OF FILTH
26 янв 2016
:
CRADLE OF FILTH отменили четыре шоу в США
26 дек 2015
:
Вокалист CRADLE OF FILTH: "Я боюсь за будущее музыки"
5 дек 2015
:
Новое видео CRADLE OF FILTH
24 окт 2015
:
Видео с выступления CRADLE OF FILTH
21 авг 2015
:
Три видео от гитариста CRADLE OF FILTH
2 авг 2015
:
Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH
30 июл 2015
:
Вокалист CRADLE OF FILTH о футболке "Jesus Is A Cunt"
30 июн 2015
:
Новая песня CRADLE OF FILTH
24 июн 2015
:
Новая песня CRADLE OF FILTH
18 июн 2015
:
Цензурная версия обложки нового альбома CRADLE OF FILTH
5 июн 2015
:
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
14 май 2015
:
Новое видео CRADLE OF FILTH
1 май 2015
:
Трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH
20 апр 2015
:
Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH
18 фев 2015
:
Женщина пыталась закрасить скандальную футболку CRADLE OF FILTH
6 фев 2015
:
CRADLE OF FILTH из студии
26 янв 2015
:
CRADLE OF FILTH из студии
20 янв 2015
:
Названия новых песен CRADLE OF FILTH
11 янв 2015
:
CRADLE OF FILTH из студии
8 янв 2015
:
CRADLE OF FILTH из студии
30 дек 2014
:
CRADLE OF FILTH опубликовали рабочее название будущего альбома
11 дек 2014
:
CRADLE OF FILTH завершили запись ударных
28 ноя 2014
:
CRADLE OF FILTH начали работу над альбомом
11 ноя 2014
:
CRADLE OF FILTH на Nuclear Blast Records
25 окт 2014
:
Китайский болванчик от CRADLE OF FILTH
21 окт 2014
:
Новый альбом CRADLE OF FILTH "многих удивит"
20 окт 2014
:
Концерт CRADLE OF FILTH в Новосибирске отменили
15 окт 2014
:
Концерт CRADLE OF FILTH в Нижнем Новгороде отменен
3 окт 2014
:
Лидер CRADLE OF FILTH о новых песнях
1 окт 2014
:
CRADLE OF FILTH начнут запись в ноябре
2 июл 2014
:
Лидер CRADLE OF FILTH подтвердил уход гитариста
8 май 2014
:
CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре
3 апр 2014
:
CRADLE OF FILTH работают над новым материалом
2 апр 2014
:
Концертное видео CRADLE OF FILTH
1 апр 2014
:
Демо от CRADLE OF FILTH
8 мар 2014
:
Концертное видео CRADLE OF FILTH
20 фев 2014
:
Демо CRADLE OF FILTH выйдет на виниле
29 янв 2014
:
CRADLE OF FILTH поедут в тур с двумя сессионными гитаристами
15 янв 2014
:
Юбилейное издание от CRADLE OF FILTH
1 ноя 2013
:
CRADLE OF FILTH представили короткометражку
3 сен 2013
:
CRADLE OF FILTH отпразднуют юбилей "The Principle Of Evil Made Flesh"
19 июл 2013
:
Вокалист и клавишница CRADLE OF FILTH работают над совместным треком
6 июн 2013
:
Новое видео CRADLE OF FILTH
24 май 2013
:
Трейлер расширенной версии последнего альбома CRADLE OF FILTH
20 май 2013
:
Расширенная версия последнего альбома CRADLE OF FILTH
28 фев 2013
:
Лидер CRADLE OF FILTH об отмене тура по США
27 фев 2013
:
CRADLE OF FILTH запретили выступать в Китае
20 фев 2013
:
LINDSAY SCHOOLCRAFT примет участие в концертах CRADLE OF FILTH
15 фев 2013
:
CRADLE OF FILTH отменили визит в США из-за «иммиграционных проблем»
19 окт 2012
:
Новое видео CRADLE OF FILTH
16 окт 2012
:
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
11 окт 2012
:
Лидер CRADLE OF FILTH о любимом британском экстрим-альбоме
27 сен 2012
:
Семпл новой песни CRADLE OF FILTH
25 сен 2012
:
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
17 сен 2012
:
CRADLE OF FILTH открыли минисайт
14 сен 2012
:
Новая песня CRADLE OF FILTH
6 сен 2012
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Новый альбом звучит просто ох**нно»
5 сен 2012
:
Трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH
19 авг 2012
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH о новом альбоме
19 авг 2012
:
Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет в ноябре
5 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления CRADLE OF FILTH
22 июн 2012
:
CRADLE OF FILTH начали микширование нового альбома
22 май 2012
:
CRADLE OF FILTH: видео из студии
5 апр 2012
:
Песня с нового релиза CRADLE OF FILTH
5 апр 2012
:
CRADLE OF FILTH готовятся к записи альбома
3 апр 2012
:
Трек-лист нового релиза CRADLE OF FILTH
12 мар 2012
:
Обложка нового релиза CRADLE OF FILTH
13 янв 2012
:
Sarah Jezebel Deva: «Я знаю, что многие ненавидят техно-треки CRADLE OF FILTH…»
11 янв 2012
:
Sarah Jezebel Deva «многому научилась» во время работы над оркестровым альбомом CRADLE OF FILTH
25 дек 2011
:
SARAH JEZEBEL DEVA на оркестровом альбоме CRADLE OF FILTH
15 дек 2011
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH рассказал о следующем альбоме
25 окт 2011
:
CRADLE OF FILTH начали работу над новым полноформатным диском, оркестровый диск почти готов
4 окт 2011
:
Фрагмент нового релиза CRADLE OF FILTH
22 сен 2011
:
Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH
17 сен 2011
:
Семплы с нового релиза CRADLE OF FILTH
7 сен 2011
:
Трек-лист нового релиза CRADLE OF FILTH
24 авг 2011
:
Обложка нового релиза CRADLE OF FILTH?
16 авг 2011
:
Новый релиз CRADLE OF FILTH выйдет в октябре
23 июл 2011
:
CRADLE OF FILTH отменили выступления на WACKEN OPEN AIR
15 июл 2011
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH против охранника на французском фестивале LEZ'ARTS SCENIQUES
18 май 2011
:
Новое видео CRADLE OF FILTH
15 мар 2011
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH заявил, что высокие налоги могут заставить многие группы отказаться от туров по США
5 мар 2011
:
Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH
17 фев 2011
:
CRADLE OF FILTH в программе "The Daily Habit"
6 янв 2011
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH об исключении из списка "символов Саффолка"
6 янв 2011
:
Фронтмена CRADLE OF FILTH исключили из списка "символов Саффолка"
2 дек 2010
:
Лидер CRADLE OF FILTH ответил на вопросы фэнов
15 ноя 2010
:
CRADLE OF FILTH продолжат работу над оркестровым альбомом
12 ноя 2010
:
Содержимое фэн-бокса CRADLE OF FILTH. Видео
4 ноя 2010
:
CRADLE OF FILTH исполнили новую песню на MTV
3 ноя 2010
:
Гитарист CRADLE OF FILTH: «Когда я сочиняю музыку, то делаю это не ради денег»
22 окт 2010
:
Превью новой песни CRADLE OF FILTH
17 окт 2010
:
Новая песня CRADLE OF FILTH
14 окт 2010
:
Детали лимитированного издания CRADLE OF FILTH
7 окт 2010
:
Новая песня CRADLE OF FILTH
5 окт 2010
:
Новости от CRADLE OF FILTH
1 окт 2010
:
Детали специального издания нового альбома CRADLE OF FILTH
29 сен 2010
:
Новое видео CRADLE OF FILTH
23 сен 2010
:
Превью новой песни CRADLE OF FILTH
22 сен 2010
:
CRADLE OF FILTH выпустят специальное издание альбома 'Darkly, Darkly, Venus Aversa'
14 сен 2010
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH назван одним из 10 символов графства Саффолк.
21 авг 2010
:
Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH
3 авг 2010
:
Название нового альбома CRADLE OF FILTH
8 июл 2010
:
Новый альбом CRADLE OF FILTH в США выйдет на Nuclear Blast
29 апр 2010
:
CRADLE OF FILTH подписали контракт с PEACEVILLE RECORDS
23 ноя 2009
:
CRADLE OF FILTH работают над «быстрым и тяжёлым альбомом»
19 окт 2009
:
CRADLE OF FILTH работают над новым материалом
21 авг 2009
:
CRADLE OF FILTH прокомментировали свое незавершенное выступление на BLOODSTOCK OPEN AIR
1 авг 2009
:
Новое видео от CRADLE OF FILTH
20 апр 2009
:
Концерт CRADLE OF FILTH в Минске отменен
4 мар 2009
:
Тёмная сторона фронтмена CRADLE OF FILTH
9 янв 2009
:
Доступно демо CRADLE OF FILTH
28 сен 2008
:
Семплы с нового альбома CRADLE OF FILTH
17 сен 2008
:
Подробности специального издания нового альбома CRADLE OF FILTH
29 авг 2008
:
CRADLE OF FILTH: новая песня в сети
26 авг 2008
:
Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH
1 авг 2008
:
Фронтмен CRADLE OF FILTH поведал о концепции нового альбома
22 июл 2008
:
Название и трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH
26 мар 2008
:
Бывший гитарист CRADLE OF FILTH о своем новом проекте
14 фев 2008
:
Новая песня от бэк-вокалистки CRADLE OF FILTH
8 фев 2008
:
CRADLE OF FILTH выпустили конфеты в оберке в виде миниатюрного гроба
26 янв 2008
:
Доступен новый ремикс CRADLE OF FILTH
15 янв 2008
:
CRADLE OF FILTH: новая песня в сети
12 дек 2007
:
Подробности о специальном издании CRADLE OF FILTH
6 дек 2007
:
CRADLE OF FILTH сочиняют новый материал
18 ноя 2007
:
Делюкс-издание последнего альбома CRADLE OF FILTH
23 сен 2007
:
Новое видео CRADLE OF FILTH
30 июн 2007
:
Новое видео от CRADLE OF FILTH
24 ноя 2006
:
CRADLE OF FILTH: изменения в составе
20 ноя 2006
:
CRADLE OF FILTH: новое концертное видео в сети
13 ноя 2006
:
CRADLE OF FILTH заканчивают микшировать оставшиеся треки 'Thornography'
12 сен 2006
:
CRADLE OF FILTH: Оркестровый трибьют выйдет 19 сентября
31 июл 2006
:
Новый альбом CRADLE OF FILTH в октябре
24 июл 2006
:
CRADLE OF FILTH начали сведение нового альбома
19 июл 2006
:
Свежие фотографии от CRADLE OF FILTH
24 май 2006
:
Опубликована обложка нового альбома CRADLE OF FILTH
22 апр 2006
:
Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет в сентябре
11 мар 2006
:
CRADLE OF FILTH о новом альбоме
19 ноя 2005
:
CRADLE OF FILTH: новый альбом будет "в тему"
17 ноя 2005
:
CRADLE OF FILTH: вести из студии
3 окт 2005
:
CRADLE OF FILTH: детали DVD "Peace Through Superior Firepower"
17 авг 2005
:
CRADLE OF FILTH: басист DAVE PYBUS снова в строю
21 июл 2005
:
CRADLE OF FILTH отметят Хеллоуин выпуском книги
16 июл 2004
:
Полный трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH
4 июн 2003
:
CRADLE OF FILTH снимут новое видео
1 янв 2019
CRADLE OF FILTH
собираются на запись
CRADLE OF FILTH предварительно планируют отправится в студию осенью этого года для записи нового материала, выход которого намечен на 2020 год. Об этом группа сообщила в недавнем видеообращении на своей официальной Facebook-странице.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).