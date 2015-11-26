1 янв 2019



CRADLE OF FILTH собираются на запись



CRADLE OF FILTH предварительно планируют отправится в студию осенью этого года для записи нового материала, выход которого намечен на 2020 год. Об этом группа сообщила в недавнем видеообращении на своей официальной Facebook-странице.











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