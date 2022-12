23 дек 2022



Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе



Лидер CRADLE OF FILTH Dani Filth разместил фотографию ужина вместе с продюсером Эда Ширана и самим музыкантом:



«Чуть более недели назад я обедал с малоизвестными парнями, только что сделав кое-что интересненькое».





