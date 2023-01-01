Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Вокалист TOOL прикинулся драг-квин 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



28 май 2023 : 		 CRADLE OF FILTH начали запись

28 апр 2023 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

18 апр 2023 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью

14 апр 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности

25 мар 2023 : 		 Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом

1 мар 2023 : 		 Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH

6 янв 2023 : 		 CRADLE OF FILTH подвели итоги года

23 дек 2022 : 		 Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе

7 дек 2022 : 		 Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022

10 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

31 авг 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном

23 авг 2022 : 		 Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH

13 авг 2022 : 		 Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»

2 авг 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

8 июн 2022 : 		 Drum-cam от CRADLE OF FILTH

10 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS

5 май 2022 : 		 Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась

4 май 2022 : 		 CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом

21 мар 2022 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

7 фев 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда

22 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом

20 янв 2022 : 		 CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"

15 янв 2022 : 		 Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной

3 янв 2022 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного

27 дек 2021 : 		 Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN

13 дек 2021 : 		 Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CRADLE OF FILTH начали запись



zoom
CRADLE OF FILTH опубликовали несколько фотографий из студии Grindstone и сообщили, Martin 'Marthus' Skaroupka уже закончил запись партий для нового альбома.






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 313

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом