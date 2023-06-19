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*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Cradle of Filth

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Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»



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В новом интервью Сакису Фрагосу из Rock Hard Greece фронтмен CRADLE OF FILTH Dani Filth рассказал об упадке музыкальной индустрии, поскольку потребители больше не ценят музыка на физических носителях:

«Индустрия деградирует... Я думаю, что 2006 год стал годом, когда музыкантам стало некомфортно, хотя занятие музыкой никогда не было комфортным. Но всё стало намного сложнее с наступлением цифровой эры, появлением музыкальных стриминговых платформ, которые никому не платят. Например, Spotify — самые большие преступники в мире. Думаю, в прошлом году у нас было 25–26 миллионов прослушиваний, а лично я получил около 20 фунтов, что меньше, чем почасовая ставка за работу.

Например, у моей девушки заболел кот. Её кот очень болен, и ему нужна была серьёзная операция, от которой зависела его жизнь. Она известный татуировщик, и она разместила в Интернете информацию о сборе средств для её кота и собиралась провести лотерею, чтобы люди могли выиграть татуировку. Суть в том, что многие люди говорили: "Какого чёрта мы должны платить за твоего кота? Ты встречаешься с мультимиллионером". А она ответила: "Извините, мне кажется, вы не понимаете, как работает музыкальная индустрия в наши дни. Во-первых, он вовсе не мультимиллионер. Во-вторых, я тоже личность, и он тут ни при чём".

Я думаю, что люди верят, что когда у тебя есть что-то, например, физический продукт, то ты зарабатываешь на этом целое состояние. Они не понимают, что есть много людей, которые претендуют на куски пирога: звукозаписывающая компания, менеджмент, бухгалтеры, да неважно. Если ты изначально не получаешь денег, то и делить-то особо нечего. И сейчас причина, по которой музыканты выпускают ограниченные тиражи пластинок и прочего, это делается только для коллекционеров — только они покупают их, другие люди просто скачивают музыку. Вот почему после пандемии многие группы не гастролируют. Топливо подорожало. Аренда гастрольных автобусов подорожала. Стоимость жизни выросла. Да, группам сейчас очень тяжело. А ещё не идёт на пользу, когда люди думают, что получение музыки — это не привилегия, что музыка — это что-то, что должно раздаваться бесплатно. Я же не иду в чей-то магазин и не беру — не знаю — связку бананов и не говорю: "Они растут на деревьях. Они должны быть бесплатными. Я заберу их". Меня бы арестовали за кражу в магазине. Но считается нормальным, что люди скачивают музыку... Даже до выхода альбомов есть фанаты, которые говорят: "У меня есть ссылка на альбом", и они выкладывают её, и тогда мгновенно все доходы, которые вы должны получить от людей, купивших альбом ради сюрприза, уходят в прошлое, потому что они уже слышали его, а затем они просто переходят к следующему.
Музыкальная индустрия сейчас стоит на коленях. Мне по-прежнему нравится заниматься музыкой — не поймите меня неправильно, я люблю её, — но музыкант в наше время может найти миллион причин против него. Это трудное время».




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19 июн 2023
WahrandPhain
так он артист или барыга?
19 июн 2023
Red One
WahrandPhain, по твоему, артист - этот тот, который работает за удовольствие почитать коменты на дарксайдах?
Like!1
19 июн 2023
Гепард
Red One, это те же люди, что ликуют, когда художники лишаются работы из-за наплыва ИИ-мусора. Им плевать на других людей, главное, чтобы в корытце никогда не кончался контент 🐷
19 июн 2023
WahrandPhain
Они не понимают, что есть много людей, которые претендуют на куски пирога: звукозаписывающая компания, менеджмент, бухгалтеры, да неважно.

веди дела сам, в чем проблема ебать? Делай диайвай, конкурируй. Как всегда в общем, дедовское кряхтенье, раньше было лучши, технологии ууу!
19 июн 2023
Red One
Про 20 фунтов за год он очень сильно 3,14здит.
Тем не менее, у него есть всегда есть выбор - убрать свою музыку из стрим сервисов и продавать физ носители.
19 июн 2023
A
Arvelos
Хрен бы со Спотифаем. Кот-то жив-здоров? Это всё, что меня интересует в данной новости
19 июн 2023
B
BasterBaster
Ну в целом как раз таки примерно с 2006 музыкальная индустрия в плане именно песен и альбомов скатилась в унылое говно. Ни одного супер альбома, да даже ни песни. С декадой 90х-00х по качеству релизов даже смешно сравнивать, после середины 00х по сути то и нечего сравнивать)
Ни в поп, ни в рок, ни в метал, нигде ничего, болото кромешное)
А концертная индустрия до недавних пор вполне себе неплохо существовала и существует. Но концертный чёс это совсем другой род деятельности

PS: ну ладно, за исключением первых альбомов Ланки Дель Рей 12, 14, 15 годов Но это редкое исключение
19 июн 2023
ElectricRetard
Ничего страшного, скоро Нейросети будут писать новые альбомы за Металлику, Раммштайн, Крэддлов, лучше самих перечисленных. И недовольных будет немного.
19 июн 2023
B
BasterBaster
ElectricRetard, главное чтобы альбомы, написанные нейросеткой продолжили ставить надпись Metallica, Rammstein и т.д. И фаны схавают. А если появятся "новые" альбомы битлов, или Нирваны, то вообще побьют все рекорды по продажам)
19 июн 2023
R
RoniN
Двоякое ощущение, с одной стороны, это типичное брюзжание старого таксиста, который вспоминает как он рубил бабло в 90х и что теперь сервисы типа Яндекса не дают нормально зарабатывать. А с другой стороны стриминговые сервисы и правда сильно ужимают исполнителей. Но как раньше уже точно не будет и с этим нужно мириться.

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