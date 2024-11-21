Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 28
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 12
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
*SABATON в игре 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 28
[= ||| все новости группы



*

The Offspring

*



21 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

14 окт 2024 : 		 THE OFFSPRING в "Jimmy Kimmel Live!"

9 окт 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: «В детстве я хотел летать на истребителях»

30 сен 2024 : 		 THE OFFSPRING об исполнении "SMASH" целиком

16 сен 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

24 авг 2024 : 		 YUNGBLUD присоединился на сцене к THE OFFSPRING

2 авг 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 июл 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

17 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки»

5 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мы тут немного вдарили по трэшу!»

18 июн 2024 : 		 THE OFFSPRING думали выпустить другой сингл

15 июн 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

8 июн 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

5 июн 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Это смесь всего»

1 июн 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING: Видео

27 май 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING

24 май 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

12 май 2024 : 		 THE OFFSPRING завершили работу над альбомом

8 апр 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о юбилее "Smash"

2 апр 2024 : 		 THE OFFSPRING хотят закончить весной

18 мар 2024 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING почти готов

24 окт 2023 : 		 THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024

8 сен 2023 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Надеюсь, в 2024 что-то выпустим»

26 авг 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

7 авг 2023 : 		 У THE OFFSPRING есть шесть!

28 июл 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от THE OFFSPRING



zoom
THE OFFSPRING опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Looking Out for #1". Этот трек взят из альбома "Supercharged"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 212

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом