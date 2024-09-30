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THE OFFSPRING об исполнении "SMASH" целиком



Bryan "Dexter" Holland и Kevin "Noodles" Wasserman поговорили с Q101 о юбилейных сет-листах по случаю тридцатилетия "Smash":



Kevin: «Мы выступали с ним всего один раз [до этого] в июне, дома, в родном городе, на большой хоккейной арене, местной хоккейной арене в округе Ориндж [Калифорния]. Мы исполнили «Smash» полностью, а потом вернулись и исполнили несколько других хитов».



Dexter: «Всегда весело заниматься подобными вещами. Чувствуешь себя так, будто достаешь что-то и стираешь с него пыль — вроде как заново учишь песни. Потому что некоторые из этих песен мы не играли уже очень давно, а некоторые - почти никогда. Так что было интересно и весело сделать это и исполнить его как альбом».



Отвечая на вопрос о некоторых сложностях живого исполнения материала «Smash», возможно, связанных с использованием различных гитарных настроек, Noodles сказал:



«На самом деле, я думаю, сейчас это проще. Да и настроек не так много. Когда мы делали «Smash», мы не возились с альтернативными настройками». [Обращаясь к Dexter'y] Ну, у тебя есть одна. У тебя она есть».



Эти песни и сегодня звучат так же актуально — для меня, во всяком случае, — как и тогда, когда мы их только выпустили».







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