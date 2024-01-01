24 дек 2024



Гитарист THE OFFSPRING хвалит вокалистку LINKIN PARK



Kevin "Noodles" Wasserman в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о решении LINKIN PARK пригласить вокалистку Emily Armstrong:



«Я считаю, что это удивительный и смелый выбор для них.



Я знаю, что многие люди не примут женщину-певицу — просто по какой-то причине; я же считаю, что это глупо.



Emily классная. У нее такой восхитительный голос. Мы уже ездили в тур с DEAD SARA, так что...



Я желаю этим ребятам всего наилучшего. Надеюсь, они будут так же успешны, как и раньше, потому что Emily прекрасна, а эти ребята — замечательные и делают отличную музыку. http://www.offspring.com





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