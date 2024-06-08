Новая песня THE OFFSPRING

"Make It All Right", новая песня группы THE OFFSPRING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Supercharged", выход которого запланирован на 11 октября на Concord Records:
01. Looking Out For #1
02. Light It Up
03. The Fall Guy
04. Make It All Right
05. Ok, But This Is The Last Time
06. Truth In Fiction
07. Come To Brazil
08. Get Some
09. Hanging By A Thread
10. You Can't Get There From Here
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Обычный такой хэппи трек , который нашел бы своё место на условной Американе или Конспираси. Поглядим , что дальше будет. Говорили, что альбом разноплановый будет.
Всё-таки была надежда , что под старость лет опять ударятся во мрачняк времён Dirty Magic, Amazed, L.a.p.d , но пока мимо.