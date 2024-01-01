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The Offspring

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Вокалист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Это смесь всего»



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В новом интервью в подкасте Rolling Stone Music Now вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland рассказал о музыкальном направлении одиннадцатого студийного альбома группы:

«Я думаю, это цитата Дэвида Боуи, который сказал: "Вы должны сделать то же самое, но по-другому". Это забавно, так как это правда. Потому что если новый альбом слишком похож на предыдущий альбом, слушатели скажут: "Он звучит так же". А если ты меняешься слишком сильно, это отталкивает людей. И в конечном счёте необходимо удовлетворять свои собственные творческие запросы, то, что вы хотите сделать. И к счастью, я думаю, мы действительно расширили диапазон того, что мы можем делать. Мы исполнили "Gone Away" на "Ixnay [On The Hombre]", записали фортепианные вещи, но я думаю, что нужно балансировать между желанием развиваться и тем, что не стоит становиться слишком взрослым. Вряд ли нам захочется сказать: "Мы собираемся записать альбом как у U2". Это не всегда срабатывает как надо для группы. Мы стараемся не забывать об этом.

Когда люди спрашивают меня: "Как звучит ваш новый альбом?", я отвечаю: "Ignition", потому что люди говорят: "О, круто. Мне нравится эта пластинка". Так вот, это не так. Это смесь всего. Я думаю, что панк — это основа того, чем мы всегда были, поэтому на пластинке всегда есть что-то из этого. А потом мы обычно добавляем пару странных песен, но всегда стараемся сделать песню настолько хорошей, насколько только возможно».




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