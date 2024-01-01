Видео с текстом от THE OFFSPRING

THE OFFSPRING опубликовали официальное видео с текстом на песню "Make It All Right". Этот трек взят из альбома "Supercharged", выход которого запланирован на 11 октября на Concord Records:
01. Looking Out For #1
02. Light It Up
03. The Fall Guy
04. Make It All Right
05. Ok, But This Is The Last Time
06. Truth In Fiction
07. Come To Brazil
08. Get Some
09. Hanging By A Thread
10. You Can't Get There From Here
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