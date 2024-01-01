Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 30
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 25
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 12
*METALLICA впервые исполнила Inamorata 11
*Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?» 11
*Новое видео NILE 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 30
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 25
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
[= ||| все новости группы



*

The Offspring

*



1 июн 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING: Видео

27 май 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING

24 май 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

12 май 2024 : 		 THE OFFSPRING завершили работу над альбомом

8 апр 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о юбилее "Smash"

2 апр 2024 : 		 THE OFFSPRING хотят закончить весной

18 мар 2024 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING почти готов

24 окт 2023 : 		 THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024

8 сен 2023 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Надеюсь, в 2024 что-то выпустим»

26 авг 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

7 авг 2023 : 		 У THE OFFSPRING есть шесть!

28 июл 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

15 май 2023 : 		 Бывший барабанщик SUICIDAL TENDENCIES и MARILYN MANSON в THE OFFSPRING

1 дек 2022 : 		 THE OFFSPRING начнут запись зимой

13 ноя 2022 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

24 сен 2022 : 		 THE OFFSPRING думают о новом материале

9 авг 2022 : 		 Участники THE OFFSPRING чуть не угорели

28 июл 2022 : 		 THE OFFSPRING выступили на пляже

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

24 май 2022 : 		 THE OFFSPRING в акустике

25 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах

19 янв 2022 : 		 "Cockpit Karaoke" от THE OFFSPRING

18 янв 2022 : 		 THE OFFSPRING отменили концерты в Канаде

9 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING клеймит сторонников Трампа

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

18 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING подцепил COVID-19
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING: Видео



zoom
Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING в рамках выступления на фестивале BottleRock Napa Valley — профессиональное видео доступно ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 141

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом