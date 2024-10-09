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Вокалист THE OFFSPRING: «В детстве я хотел летать на истребителях»



В недавней беседе Bryan "Dexter" Holland, который является лицензированным пилотом, подтвердил, что профессия музыканта не была его первым выбором:



«В детстве я хотел летать на истребителях. Я пытался поступить в Академию ВВС США и почти поступил. Но мне не разрешили летать, потому что я должен был носить контактные линзы. Поэтому я решил заняться чем-то другим и вместо этого поступил в университет, но я всегда хотел летать. И когда у меня наконец-то появилась такая возможность, после того как группа распалась, я начал летать и получаю от этого огромное удовольствие. Мне это нравится. У меня есть самолёт, и мы берём его в турне. Но я скажу, что всегда беру с собой в тур пилота. Я не хочу присваивать себе все заслуги, потому что в туре вам, наверное, нужно помогать в управлении самолетом».



На вопрос о том, не страшно ли ему летать, Dexter ответил:



«У этой ситуации есть две стороны. С одной стороны, это может казаться захватывающим, адреналиновым и, возможно, пугающим: "Я здесь, наверху. Что я делаю?" А с другой стороны, это очень спокойно. Это почти медитативно, что довольно странно. И я люблю летать в одиночку. В этом есть что-то этакое. Мне нравится уединяться, и меня не напрягает быть в одиночестве».



В начале этого года он рассказал Twin & Turbine о своём желании стать пилотом:



«Я всегда знал, что однажды буду летать. Я учился в Университете Южной Калифорнии на бакалавриате и был нацелен на медицинские исследования. На тот момент, когда мне было двадцать, я был озабочен именно этим, и я никак не мог позволить себе летать. Должно было что-то произойти, чтобы я смог позволить себе уроки пилотирования. К счастью, в 1990-х моя группа стала успешной, и тогда я смог оплачивать уроки. Я начал брать их практически сразу, как только смог, а это было в 1995-м. Мне это нравилось, и это одна из важных вещей в жизни. Для кого-то это гольф, для кого-то — верховая езда или что-то ещё. Когда я впервые сел в самолёт, это было совершенно естественно, и я понял, что хочу продолжать это делать».







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