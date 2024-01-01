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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 21
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The Offspring

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12 дек 2024 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

21 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

14 окт 2024 : 		 THE OFFSPRING в "Jimmy Kimmel Live!"

9 окт 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: «В детстве я хотел летать на истребителях»

30 сен 2024 : 		 THE OFFSPRING об исполнении "SMASH" целиком

16 сен 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

24 авг 2024 : 		 YUNGBLUD присоединился на сцене к THE OFFSPRING

2 авг 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 июл 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

17 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки»

5 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мы тут немного вдарили по трэшу!»

18 июн 2024 : 		 THE OFFSPRING думали выпустить другой сингл

15 июн 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

8 июн 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

5 июн 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Это смесь всего»

1 июн 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING: Видео

27 май 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING

24 май 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

12 май 2024 : 		 THE OFFSPRING завершили работу над альбомом

8 апр 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о юбилее "Smash"

2 апр 2024 : 		 THE OFFSPRING хотят закончить весной

18 мар 2024 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING почти готов

24 окт 2023 : 		 THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024

8 сен 2023 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Надеюсь, в 2024 что-то выпустим»

26 авг 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

7 авг 2023 : 		 У THE OFFSPRING есть шесть!
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Новое видео THE OFFSPRING



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You Can’t Get There From Here, новое видео THE OFFSPRING, доступно для просмотра ниже.




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