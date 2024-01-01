сегодня



Введут ли THE OFFSPRING в ЗСРНР?



В недавнем интервью у участников THE OFFSPRING спросили, ждут ли они, что их включат в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Мы никогда не получали никаких наград», - заметил Dexter . «Мы не получали Грэмми, мы никогда не были на обложке Rolling Stone, и все такое прочее. Так что я не знаю, есть ли у нас такая возможность. Но, конечно, было бы здорово, если бы нас признали».



Noodles добавляет: «Так много великих групп были обделены вниманием, что попасть в этот клуб, можно сказать, более элитарно. Думаю, для меня было бы большой честью оказаться в нем, но я не собираюсь на это рассчитывать».







+0 -0



просмотров: 117

