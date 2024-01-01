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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 155
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 94
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
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The Offspring

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28 дек 2024 : 		 Введут ли THE OFFSPRING в ЗСРНР?

24 дек 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING хвалит вокалистку LINKIN PARK

12 дек 2024 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

21 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

14 окт 2024 : 		 THE OFFSPRING в "Jimmy Kimmel Live!"

9 окт 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: «В детстве я хотел летать на истребителях»

30 сен 2024 : 		 THE OFFSPRING об исполнении "SMASH" целиком

16 сен 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

24 авг 2024 : 		 YUNGBLUD присоединился на сцене к THE OFFSPRING

2 авг 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 июл 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

17 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки»

5 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мы тут немного вдарили по трэшу!»

18 июн 2024 : 		 THE OFFSPRING думали выпустить другой сингл

15 июн 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

8 июн 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

5 июн 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Это смесь всего»

1 июн 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING: Видео

27 май 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING

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12 май 2024 : 		 THE OFFSPRING завершили работу над альбомом

8 апр 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о юбилее "Smash"

2 апр 2024 : 		 THE OFFSPRING хотят закончить весной

18 мар 2024 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING почти готов

24 окт 2023 : 		 THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024

8 сен 2023 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Надеюсь, в 2024 что-то выпустим»
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Введут ли THE OFFSPRING в ЗСРНР?



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В недавнем интервью у участников THE OFFSPRING спросили, ждут ли они, что их включат в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Мы никогда не получали никаких наград», - заметил Dexter . «Мы не получали Грэмми, мы никогда не были на обложке Rolling Stone, и все такое прочее. Так что я не знаю, есть ли у нас такая возможность. Но, конечно, было бы здорово, если бы нас признали».

Noodles добавляет: «Так много великих групп были обделены вниманием, что попасть в этот клуб, можно сказать, более элитарно. Думаю, для меня было бы большой честью оказаться в нем, но я не собираюсь на это рассчитывать».




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