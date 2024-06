сегодня



THE OFFSPRING думали выпустить другой сингл



Вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland в недавнем интервью ответил на вопрос о том, была ли в его представлении "Make It All Right" правильным выбором для первого сингла с нового альбома:



«Нет, я думал, что это будет другой [трек], на самом деле. И мы просто — знаете, вы начинаете проигрывать диск для окружающих, друзей, семьи и так далее, а потом, в конце концов, для людей на лейбле, которые будут его продвигать, и "Make It All Right" была той самой, о которой постоянно говорили: "Мы думаем, что это она". И я полагаю, что людям она нравится, потому что она очень непосредственная — нетрудно понять, что происходит в этой песне. И я полагаю, что это здорово. Мне нравится идея выпустить то, что я бы назвал почти летней песней. Это просто вещь для поднятия настроения. Композиция не всегда должна быть темной и мрачной или какой-то очень глубокой, в которой нужно разобраться. Иногда хочется просто порадоваться жизни, я считаю, что именно такое ощущение есть в новом сингле».







