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The Offspring

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Новая песня THE OFFSPRING



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"Light It Up", новая песня группы THE OFFSPRING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Supercharged", выход которого запланирован на 11 октября




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2 авг 2024
Corpsegrinder04
Сижу слушаю. Время 4 утра. Бодрая песня в духе весёлых 97,98 но не цепляет. И размышляю - цепанула бы она меня 25 лет назад , или это старость подходит. Переслушал Session на бум и мастурбнул как 25 лет назад. Из плюсов - вокал - всё тот же как и в 90-х за это +++
2 авг 2024
n
nkatsy
Corpsegrinder04, возможно это ностальгия.
Ассоциации и эмоции, связанные с тем временем и поэтому Session и сейчас заходит.

просмотров: 172

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