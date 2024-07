сегодня



BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING



BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING в рамках фестиваля Starmus VII в Братиславе и исполнил композицию "Gone Away", а также кавер-версию QUEEN "Stone Cold Crazy" — профессиональное видео доступно ниже.







