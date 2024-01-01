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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 33
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 23
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 20
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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The Offspring

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28 июл 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

17 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки»

5 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мы тут немного вдарили по трэшу!»

18 июн 2024 : 		 THE OFFSPRING думали выпустить другой сингл

15 июн 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

8 июн 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

5 июн 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Это смесь всего»

1 июн 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING: Видео

27 май 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING

24 май 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

12 май 2024 : 		 THE OFFSPRING завершили работу над альбомом

8 апр 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о юбилее "Smash"

2 апр 2024 : 		 THE OFFSPRING хотят закончить весной

18 мар 2024 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING почти готов

24 окт 2023 : 		 THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024

8 сен 2023 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Надеюсь, в 2024 что-то выпустим»

26 авг 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

7 авг 2023 : 		 У THE OFFSPRING есть шесть!

28 июл 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

15 май 2023 : 		 Бывший барабанщик SUICIDAL TENDENCIES и MARILYN MANSON в THE OFFSPRING

1 дек 2022 : 		 THE OFFSPRING начнут запись зимой

13 ноя 2022 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

24 сен 2022 : 		 THE OFFSPRING думают о новом материале

9 авг 2022 : 		 Участники THE OFFSPRING чуть не угорели

28 июл 2022 : 		 THE OFFSPRING выступили на пляже

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING
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BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING



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BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING в рамках фестиваля Starmus VII в Братиславе и исполнил композицию "Gone Away", а также кавер-версию QUEEN "Stone Cold Crazy" — профессиональное видео доступно ниже.




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