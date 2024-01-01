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The Offspring

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Гитарист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки»



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Kevin "Noodles" Wasserman в недавнем интервью вновь обсудил будущую пластинку "Supercharged". На вопрос о том, торопились ли они при работе над "Supercharged", чтобы закончить его и выпустить быстрее, чем в прошлый раз, он ответил:

«Да, немного. Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки. Я знаю, что наши живые выступления сейчас хороши как никогда. Мы выходим на сцену и сразу же находим общий язык с аудиторией. Неважно, хедлайнерское это шоу или фестиваль, там наши фанаты, и мы можем завести толпу. Так что мы всегда надеемся, что наша новая музыка будет оценена по достоинству. Есть живое выступление, а есть создание новой музыки. Это две стороны медали работы в группе. Первая — это немедленное вознаграждение, игра вживую, а вторая — что-то вроде навязчивой страсти. Никогда не знаешь, сработает ли это. В конце концов мы придумываем материал, который тебе действительно нам по-настоящему нравится, который мы считаем по-настоящему хорошим, и мы от него в восторге. Потом мы ждём, когда фанаты услышат его. Мы не знаем. мы начинаем сомневаться. А вдруг им это не понравится? Но пока что реакция на материал была отличной. Я знаю, что некоторые журналисты прослушали всю пластинку до конца, и отзывы журналистов, которые её слышали, были очень положительными».

На вопрос о том, что он и его коллеги по группе делают для того, чтобы каждый раз, когда они сочиняют и записывают альбом, сохранять свежее ощущение и веселье, музыкант сказал:

«С точки зрения сочинения песен, Dexter любит вызовы. Он хочет понять, на что он способен. Он постоянно хочет превзойти самого себя. Он занимается бегом по пересечённой местности. В последнее время он бегает полумарафоны и всегда хочет побить свой прошлый рекорд. И в этот раз он хочет превзойти свои последние показатели. Он хочет, чтобы у него было больше хитов на радио, чтобы было больше прослушиваний на стриминговых сервисах. Для меня это просто удовольствие — играть на гитаре, слушать новый материал и пытаться быть креативным. Я не настолько целеустремлён в плане желания добиться успеха. Как я думаю, я не соревнуюсь ни со своим прежним, ни со своим новым "я". Я просто люблю играть на гитаре и петь».

По поводу решения выпустить "Make It All Right" в качестве первого сингла из "Supercharged":

«У нас было три песни, которые казались очевидным выбором, и у нас не было какого-то конкретного фаворита из этих трёх. Есть три песни, которые довольно поп-панковые, так что они кажутся очевидным выбором для синглов. Я думаю, что мы также хотим выпустить сингл, который будет тяжёлым, один из наиболее тяжёлых синглов, просто чтобы дать фанатам понять, что у нас всё ещё есть такие вещи, мы всё ещё панк-группа в душе, мы всё ещё 15-летние подростки, которые влюбились в панк-рок. Но есть эти три песни, и я думаю, что мы не могли принять решение лейблом, с менеджментом. Что касается маркетинга и того, что окажется на радио, те, кто в этом разбираются, знают, в какую сторону двигаться»




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