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The Offspring

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|||| 5 июл 2024

Гитарист THE OFFSPRING: «Мы тут немного вдарили по трэшу!»



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Kevin "Noodles" Wasserman в интервью Chaoszine рассказал о новом альбоме "Supercharged", релиз которого намечен на 11 октября на Concord Records.

«Запись проходила отлично. Мы снова работали с Бобом Роком, нашим продюсером. Мы работаем с ним уже 15–16 лет. И мы собираемся вместе время от времени на пару недель — две–три недели. Он приезжает в Хантингтон-Бич [Калифорния] или мы отправляемся в Ванкувер. Там есть студия под названием The Warehouse, в которой он любит работать.

У нас есть своя студия в Хантингтоне. И мы просто проводим время вместе. Мы говорим о музыке, а потом запускаем запись, пробуем разное и смотрим, что из этого получится».

Когда интервьюер заметил, что, похоже, в студии царит расслабленная атмосфера, тот пояснил:

«Мы усердно работаем, особенно Dexter. Он очень много внимания уделяет мельчайшим деталям. Я не знаю, как он удерживает все эти детали в своей голове. Я, например, говорю: "Чувак, мне нравится. Отличный ритм. Отличный грув. Поехали". А он мне: "Есть один момент, который нужно исправить". Я отвечаю: "Во дела, чувак. Ладно"».

На вопрос о том, ссорятся ли они когда-нибудь из-за разногласий, Wasserman ответил:

«Бывает, что мы все не соглашаемся друг с другом: Dexter не соглашается с Бобом, Боб не соглашается со мной и с ним... Я бы не сказал, что это спор. Бывают разногласия, но мы обсуждаем их и пробуем что-то ещё. Если Боб что-то предлагает, мы пробуем и смотрим, что из этого получится. А иногда приходится что-то дорабатывать. Например, мы пробуем что-то новое, а потом приходим домой, слушаем это и думаем: "Раньше мне это нравилось больше" или "Знаешь что, Боб? Ты был прав. Эту деталь нужно было исправить". Вот так мы и работаем. И всё это в доброжелательной манере».

На вопрос, обсуждают ли они с коллегами по группе музыкальное направление, в котором хотят двигаться при работе над новой музыкой, он ответил:

«Каждая песня рассматривается отдельно. А потом, когда есть несколько песен, можно понять, в каком направлении движется альбом, и можно попытаться развить это направление. Мы никогда особо сильно не менялись. Мы никогда не записывали концептуальные альбомы. Мы никогда не говорили: "Всё, хватит с нас поп-панк-рока. Теперь мы хотим быть металлистами". На новой пластинке есть как минимум одна песня, которую я бы назвал металлической. Это прямо-таки трэш-металл. Она называется "Come To Brazil"... Она одна из самых металлических наших песен. Не знаю, самая ли она тяжёлая. У нас есть много тяжёлых панк-рок-песен, но эта, пожалуй, одна из самых тяжёлых металлических. Есть ещё одна песня под названием "Get Some" — это довольно риффовый рок, почти металл».




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