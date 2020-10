сегодня



Новое видео MARTY FRIEDMAN



Бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman опубликовал официальное видео на новую версию своей песни "The Perfect World" с участием японской поп-вокалистки Alfakyun. Эта песня была включена в сольный альбом музыканта, получивший название "Tokyo Jukebox 3" и выпущенный 21 октября в Японии.



Оригинальная версия композиции "The Perfect World" с участием вокалиста MAN WITH A MISSION Jeanken Johnny, вышла в 2018 году и послужила основной темой для сериала "B: The Beginning".



















