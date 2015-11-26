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MARTY FRIEDMAN : «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»



MARTY FRIEDMAN принял участие в четвёртом мероприятии из серии Cardiff University's Cardiff-Japanese Lecture Series, где он рассказал о том, как изучение японского языка открыло для него новые возможности в жизни. В частности, на вопрос, испытывает ли он культурный шок, когда возвращается на свою бывшую родину в Америку, он ответил:



«Когда я переехал в Японию, меня полностью поглотила японская культура. Никто из тех, с кем я работал, не говорил по-английски. Никто вокруг меня не говорил по-английски. Единственное время, когда я говорил по-английски, это когда я занимался международным промоушном, международными турами или международными интервью. Так что 24 часа в сутки 7 дней в неделю всё было по-японски. И когда это продолжается многие годы, вы начинаете видеть японские сны. Моя жена — японка, и мы говорим только по-японски. Таким образом культурные вещи также становятся частью тебя, потому что когда ты живёшь где-то, ты становишься частью культуры. И вещи, которые важны в Японии, — это не те же вещи, которые важны в Америке. Или то, что важно в Европе, не так важно в Южной Америке. Так что повседневные вещи отличаются друг от друга. Так что культурный "шок" — это что-то вроде эпатажного слова, поэтому я не чувствую себя шокированным. Но я испытываю ощущение, что мне очень повезло, ведь когда я еду в Америку, я — американец, поэтому я могу ощутить всё прекрасное, что есть в Америке. Но я живу в Японии почти 20 лет, и до того, как я оказался здесь, я участвовал во многих японских мероприятиях, что определённая часть меня является частью японской культуры, так что я реально способен ощущать и то, и другое.



Вы никогда не должны думать, чтобы стать частью Японии. Потому что неважно, насколько совершенен мой японский — а он не совершенен — но я никогда не буду японцем. Я чувствую, что какая-то часть меня, безусловно, находится под сильным влиянием Японии, но если ваша цель — принадлежать к другому обществу, я думаю, что вы очень сильно обманываетесь. Потому что, как бы вы ни старались, Япония — это общество одной нации, а вы просто выглядите по-другому, вы родились в другом месте, и в вас есть другие вещи. Поэтому цель — не в принадлежности, а в том, чтобы привнести в Японию то, что у тебя есть. Если вы пытаетесь соответствовать чему-то в этом роде, я полагаю, что вас ждут неудачи. Но это не разочарование. Вы действительно принадлежите только себе. А принадлежность к чему-то переоценивается. Поэтому я думаю, что вы получите гораздо больше удовольствия от знакомства с Японией, если будете радоваться своим различиям, одновременно понимая Японию и наслаждаясь теми замечательными вещами, которые вам доступны в Японии. И не расстраивайтесь, если иногда люди оказываются не очень дружелюбны к иностранцам. Это случается в каждой стране. Вы просто должны смириться с этим; так уж сложилось, особенно со старшим поколением. Они думают: "О, мир меняется. Теперь в такси говорят по-английски. Боже мой!" Люди боятся перемен. Но вы не должны позволять этому волновать вас. Меня это никогда не беспокоило. Мне совершенно не обидно быть гайдзином [японское слово, обозначающее иностранцев и неяпонских граждан в Японии, в частности, иностранцев не из Восточной Азии, таких как белые и чернокожие]; это ни в чём мне не мешало. Так что культурный шок — это не так уж плохо, как думают люди. Мне нравится жить в Америке, и мне нравится жить в Японии, потому что и то, и другое дало мне много хорошего в жизни. Например, знание английского языка — английский язык является языком всего мира, так что это помогло мне везде. Но в Японии всё наоборот: в Японии японский — это основной язык, поэтому он обязателен. Так что культурный шок — это не такая уж большая проблема».







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