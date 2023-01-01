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MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось



В новом интервью Майклу Кристоферу из журнала Metal Edge бывшего гитариста MEGADETH Marty Friedman'a спросили, испытывает ли он сожаление или разочарование по поводу того, что возможное воссоединение состава группы "Rust In Peace" не состоялось почти десять лет назад, до смерти барабанщика Ника Менцы. Он ответил на это следующее:



«Я никогда не думал об этом. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. В музыкальном бизнесе постоянно предлагаются проекты, постоянно возникают идеи. "А как насчёт этого сотрудничества? А что насчёт этого, а что насчёт этого, а что насчёт того?" В Японии всё точно так же. Есть множество вещей, которыми я занимаюсь.



Идея с "Rust In Peace" была очень интересной. Но в то время не было ничего, что помогло бы воплотить её в жизнь, поэтому ничего не вышло. Но я ни о чём не жалею.



Я не жалею ни о чём, что я сделал в группе. И я думаю, что то, что они сделали в моё отсутствие, вышло очень даже хорошо. Я их самый большой фанат и горжусь ими за то, что они продолжают быть силой в той музыке, которую MEGADETH собирались делать. Это нелегко делать на протяжении десятилетий, так что я горжусь ими».







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